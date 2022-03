Austràlia elimina un logotip de la Xarxa de Dones perquè semblava un penis

Polèmica a. El Departament del Primer Ministre i Gabinet -un departament central de servei públic del govern australià- s'ha vist obligat a retirar un logotip de la-controlada per l'ens- que recordavaEl nou logotip de l'entitat consistia en(pel seu nom en anglès, que és Women's Network) i, enganxada, hi haviaamb la punta també arrodonida. El resultat final va ser, per a molts -tampoc calia posar-hi un excés d'imaginació-Diverses associacions i molts ciutadans van criticar el logotip a les xarxes socials. "És un insult", va indicar la Xarxa Nacional de Dones Grans. Per la seva banda, el departament va dir que el logotip era el resultat d'un "" amb l'objectiu d'establir "una aparença coherent" entre les insígnies dels seus grups, inclòs el de la Xarxa de Dones.

