El president de Xile esclata contra el retard de Felip VI: «Em sembla inacceptable»

El nou president de Xile,, ha criticat un retard en l'arribada de. La cerimònia de la seva presa de possessió, divendres passat, va començar amb quinze minuts de retard per culpa del rei espanyol, fet que el dirigent polític ha considerat ""."Em va semblar inacceptable que s'endarrerís la cerimònia perquè els'havia endarrerit. Però bé, són coses que passen", ha comentat en una entrevista al canal T13, on ha subratllat que "s'han de respectar els protocols establerts".Felip VI va estar present a la presa de possessió de Boric acompanyat per la vicepresidenta segona,, la ministra d'Igualtat,, i el president del Senat,, i va mantenir trobades amb el nou mandatari i el sortint,, durant la seva estada a Xile.El president xilè, candidat d'esquerra, va superar amb undels vots el candidat de la ultradreta en la segona volta de les eleccions presidencials. Boric,i croata, s'ha posicionat anteriorment al costat del poble català. Concretament, l'1-O el president de Xile va denunciar al seu compte de Twitter la violència policial que es va viure a Catalunya: "".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor