El Barça confirma l'acord de patrocini amb Spotify i el nou nom del Camp Nou

We’re partnering with @Spotify to bring football and music together like you’ve never seen before 🏟 — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 15, 2022

Després de setmanes de rumors i especulacions, elja ha fet oficial l'acord pel patrocini principal de la samarreta del primer equip de futbol. Serà la plataforma musicalen una operació en la qual la junta blaugrana ha treballat durant els últims mesos. Les xifres del contracte, que lliga les dues parts durant quatre temporades, encara no han transcendit, peròsegons diversos mitjans. Així ho ha anunciat el club al seu compte de Twitter.Es tracta d'un acord de màxims, amb Spotify com a principal patrocinador de la samarreta de partit tant del futbolcom del, la samarreta d'entrenament i també elsde l'estadi. D'aquesta manera, l'"" serà una realitat.Tot això es produirà a partir de la pròxima temporada, ja que fins ara el patrocinador que serà rellevat per la plataforma de música era. L'empresa japonesa dedicada al comerç per Internet va arribar de la mà de la junta dei ara, la nova junta de, no preveia renovar l'acord, que finalment es farà amb Spotify.El president del Barça assegura que "ens sentim molt orgullosos" d'aconseguir "una aliança pionera com aquesta amb una entitat de referència arreu del món".i fent-los sentir, encara més, part de la família Barça a través d’experiències úniques, que ens permetran combinar l’entreteniment i el futbol fent possible que arribem, al mateix temps, a un major número de persones arreu del món".En aquest sentit, el club ha comunicat que el pacte "suposa unir el món de la música i el futbol", alhora que oferirà "" i crearà "noves oportunitats per connectar-los amb fans d’arreu del món". Així, el club i l'empresa treballaran per "utilitzar els suports i espais audiovisuals de l'estadi per presentar i amplificar el treball dels diferents artistes i connectar amb les audiències globals del Barça a través de la televisió".

