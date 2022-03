La invectiva de Rufián contra Puigdemont desencadena una crisi entre socis de Govern

És possible ser més ignorant?. En tot cas és impossible ser més miserable. I és indiscutible que qui parla així ⁩ es converteix de fet en portaveu oficial de les clavegueres de l’estat i la bombolla de la dreta mediàtica. Així no, ⁦@gabrielrufian⁩ pic.twitter.com/LfTnQokTDJ — Jordi Sànchez (@jordisanchezp) March 15, 2022

Era el final de la roda de premsa de Gabriel Rufián al Congrés dels Diputats . Després de ser preguntat sobre les conseqüències de la guerra ai del seu futur com a candidat a l'alcaldia de opció triada per la direcció d'ERC, com va avançar aquest diumenge NacióDigital -, el cap de files dels republicans a Madrid ha estat inquirit pels contactes dei el seu entorn amb presumptes enviats del Kremlin, detallats avui mateix per mitjans com El Periódico El Confidencial En aquest punt, ha abandonat qualsevol element de prudència i ha carregat contra les relacions entre l'expresident de la Generalitat i Rússia. El símil que ha fet -"senyorets que es passejaven peramb gent equivocada i que es creien"- ha caigut com una bomba de rellotgeria a. Qualsevol atac a Puigdemont és vist com una ofensa rellevant a la formació que ell mateix presideix i simbolitza. La crisi entre els socis de Govern, segons les fonts consultades, és "palpable" a nivell de coordinació.La cadena d'esdeveniments s'ha posat en marxa en paral·lel a la roda de premsa de la portaveu del Govern,, que ha esquivat qualsevol polèmica. El vicepresidents'ha posat en contacte amb el presidentper traslladar-li el seu "enuig" per les paraules "intolerables" de Rufián. També li ha demanat saber si la intervenció del dirigent republicà és compartida per ERC. Fonts de Junts, des de dilluns al matí, sostenen que la possibilitat que Rufián vagi a Santa Coloma de Gramenet suposa, tot i que ell insisteix que l'única condició que ha posat és que pugui quedar-se com a màxim representant al Congrés El trasllat de les queixes que ha fet Puigneró en privat no ha trigat a fer el salt a l'esfera pública. La demostració més palpable és el tuit que ha fet el secretari general de Junts,, a través de Twitter. "És possible ser més ignorant? En tot cas. I és indiscutible que qui parla així ⁩ es converteix de fet en portaveu oficial de les clavegueres de l'Estat i la bombolla de la dreta mediàtica. Així no, ⁦Gabriel Rufián⁩", ha assenyalat Sànchez davant les paraules del portaveu d'ERC , que al principi de la seva intervenció ha volgut remarcar queen públic, però que aquesta vegada faria una excepció.La crisi ha anat escalant fins al punt que Junts, com ha indicat el president del seu grup parlamentari,, ha demanat la compareixença de Rufián a la cambra catalana.ha apuntat Batet, que ha considerat que frases com les pronunciades pel dirigent d'ERC són "impròpies" dels republicans. El president del grup parlamentari ha indicat que tant Puigdemont com Alay ihan demanat comparèixer a petició pròpia per explicar-se sobre el cas. La crisi, per tant, amenaça d'estendre's també a la cambra catalana., es preguntava aquesta tarda un dirigent de Junts consultat.Cada frase de la intervenció del dirigent d'ERC ha estat amb. "[Els dirigents de Junts que haurien estat en contacte amb Rússia] No ens representen. I m'estic contenint. Em sembla d'una frivolitat terrible. Simplement [aquests viatges] eren per fer-se un selfie en segons quins despatxos", ha apuntat el diputat, que ha insistit que l'independentisme. Els mitjans que han avançat la informació sobre els contactes de Puigdemont i el seu entorn sostenen que han existit trobades a Ginebra amb presumptes "espies" russos. Hauria estat l'any 2019, coincidint amb la visita de l'expresident al. Les novetats arriben en un moment en què l'independentisme nega qualsevol tipus de relació amb el Kremlin davant la guerra oberta a, que ja ha causat milers de morts.La setmana passada, de fet, la sessió de control a Aragonès es va convertir en un reguitzell de retrets deli depels presumptes vincles entre l'independentisme i Rússia, bona part dels quals fonamentats en el sumari de l'operacióimpulsada per la. S'ha arribat a atribuir a algun dirigent proper a Puigdemont la frase segons la qual hi havia 10.000 soldats russos disposats a actuar en cas de declaració efectiva de la independència, escenari que no es va arribar a produir. Alay, director de l'oficina de Puigdemont, seria qui hauria obert les portes per arribar a contactes amb el Kremlin juntament amb Boye, advocat de Puigdemont.Si més no, aquest era un dels nuclis de la investigació que va publicar el diari The New York Times el 3 de setembre de l'any passat. L'extensa informació del rotatiu nord-americà sostenia que tant Alay com l'advocat de l'expresident haurien mantingutrussos. L'objectiu seria aconseguirper al moviment independentista o un futur estat català. Ells mateixos les admetien i les vinculaven a contactes polítics sobre la situació a Catalunya.. El The New York Times vinculava les trobades d'Alay en diferents viatges amb representants de la intel·ligència russa, ja fossin directes o a través d'intermediaris o empresaris, aen el marc de la sentència del procés a la tardor del 2019, tot i que no és capaç d'establir cap vincle o ajut material concret. La policia espanyola sí que va relacionar el director de l'oficina de l'expresident al Tsunami. Alay va dir que, si hagués estat liderat per ell, no s'hauria desocupat l'aeroport de la manera que es va fer.El diari explicava que en els dies posteriors al bloqueig de l'aeroport del Prat, un coronel del Servei Federal de Protecció de Rússia, que supervisa la seguretat de Vladimir Putin, i, fill adoptiu d'un alt conseller de Putin i involucrat en el, van ser a Barcelona i es van reunir amb Alay. Ell ho va confirmar. Alay es feia acompanyar en els seus viatges i reunions relacionades amb Rússia per, un empresari rus casat amb una catalana que el govern espanyol ha vinculat als serveis secrets. Detalls al marge, la invectiva de Rufián ja ha derivat en una -nova- crisi entre socis. No és la primera i, si es tenen en compte els precedents, tampoc serà l'última.

