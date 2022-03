Alerta pel robatori d'un maletí radioactiu a Madrid

Elha informat aquest dimarts que un equip de densitat i humitat del terreny que conté fonts radioactives deha estat robat al municipi d'Humanes de Madrid i sol·licita a qui el tingui o trobi que no el manipuli i l'entregui a les autoritats.El robatori es va produir després que es manipulés el pany de la porta lateral de la furgoneta on es transportava. Els equips contenenen una escala d'u a cinc, segons la classificació de l'Organisme Internacional de l'Energia Atòmica (OIEA), onEn concret, segons precisa el CSN, la categoria quatre és "" perquè, atesa la seva baixa radioactivitat, no comporta riscos radiològics mentre es mantinguin íntegres i tancats. Les fonts radioactives es troben al seu interior, protegides i encapsulades, peròo si l'equip es destrueix i les fonts queden sense les seves proteccions.L'equip de mesura de densitat i humitat en sòls de la firma Troxler, Model 3411B N1 de sèrie 18190, contéuna de cesi-137 de 0,3 GBq i una altra d'americi-241/beril·li de 1,48 GBq d'activitat nominal màxima. Per això, el regulador nuclear demana a qualsevol persona que localitzi l'equip que n'eviti la manipulació i avisi immediatament les autoritats, la policia o el servei d'atenció d'emergències (112).Es tracta d'un equip en forma de, amb una nansa metàl·lica a la part superior i una pantalla de vidre amb teclat numèric. També té un tub metàl·lic on s'allotja una de les fonts radioactives. L'equip i la seva maleta de transport disposen de la senyalització de material radioactiu.

