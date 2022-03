Noves sancions de la UE a Rússia: prohibides les exportacions de productes de luxe

Sancions creixents

Altres notícies que et poden interessar

La(UE) ha detallat concrecions del. El bloc europeu ha decidit prohibir noves inversions en empreses energètiques comi l'exportació dea Rússia per la invasió d'. Són algunes de les represàlies de la nova fornada sancions per l'agressió militar russa, que entra en vigor aquest dimarts. Malgrat restringir les noves inversions en el sector energètic rus, el bloc europeu continuarà. Fonts comunitàries reconeixen les "dificultats" per tallar aquesta font de riquesa per al. "Som dependents i costa trobar l'equilibri adequat", admeten portaveus comunitaris en declaracions recollides per l'ACN. La UE també ha ampliat la llista negra de sancionats amb una vintena d'entitats i oligarques vinculats al règim de, entre els quals hi haEls estats europeus demanaran a l'(OMC) treure a Rússia l'estatus de "", cosa que li permet accedir a tots els mercats dels països membre de l'organisme i li garanteix. Igualment, sol·licitaran suspendre la candidatura de Bielorússia a l'organització. La retirada a Rússia de l'estatus de "nació més afavorida" pot obrir la porta a apujar els aranzels als productes russos com a represàlia per la invasió d'Ucraïna. En ple impuls de sancions contra Rússia per part d'Occident,ha promès que el país "no serà utilitzat" per part de Rússia per esquivar les sancions.En la quarta ronda de sancions, la UE s'ha fixat més en l'àmbit comercial, segons detallen fonts comunitàries. Rússia no podrà importar, entre altres productes de luxe europeus. L'objectiu és castigar "les" del règim de Putin.A partir d'ara, els 27 tampoc podran importar alguns productes de l'acer. Segons, Rússia perdrà uns 3.300 milions d'euros d'ingressos per la seva exportació. Es prohibeixen també noves inversions en el sector energètic rus, amb algunes excepcions per a energia nuclear civil i per al transport de "determinats productes energètics" cap a la UE. Així, el bloc europeu continuarà important gas rus, una de les principals fonts de riquesa del país. A més, s'ha ampliat una altra vegada lai entitats vinculades al Kremlin, així com la prohibició de fer transaccions amb algunes empreses estatals russes.Per últim, Rússia i les seves empreses ja no podran ser qualificades per lesde la UE ni podran rebre els seus serveis. D'aquesta manera, el club europeu pretén restringir "encara més l'accés als mercats financers de la UE".Des del reconeixement rus a les autoproclamades repúbliques dea finals de febrer, Brussel·les ha replicatamb quatre paquets de sancions. El primer es va acordar el 22 de febrer i sancionava 351 diputats de la Duma, i 27 persones i entitats com a represàlia pel reconeixement rus de les regions rebels de l'est d'Ucraïna. També es van imposar restriccions al comerç amb aquestes àrees i altres restriccions financeres amb Rússia.El segon paquet, pactat el 25 de febrer, incloïa sancions contra el president rus, Vladímir Putin, i el ministre d'exteriors rus,. A més, es van imposar algunes, com la limitació de les exportacions de productes d'alta tecnologia.Amb el tercer paquet del 28 de febrer i el 2 de març es prohibia l'ús del sistema dea set bancs russos, es tancava l'espai aeri als vols russos, es limitaven les transaccions amb el Banc Central de Rússia, i s'afegien 26 persones i una entitat més a la llista negra. La UE també va aprovar la suspensió de l'emissió dels mitjans estatals Russia Today i Sputnik. D'altra banda, es van ampliar les sancions individuals i econòmiques contra, que ja havia estat castigada per la repressió interna des del 2020.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor