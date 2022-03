Rússia prohibeix l'entrada de Biden i alts càrrecs dels Estats Units

Altres notícies que et poden interessar

El govern deha imposat sancions contra el president dels Estats Units,; el secretari d'Estat,; i altres funcionaris d'alt rang del país nord-americà en resposta a les mesures similars adoptades per Washington en represàlia per la invasió d'Ucraïna.Segons un comunicat del ministeri d'Exteriors rus, entre els sancionats també hi figuren el secretari de Defensa,; el cap de l'Estat Major Conjunt,; l'assessor de Seguretat Nacional,; el director de la CIA,; la secretària de Premsa de la Casa Blanca,; el fill de Biden,; i l'excandidata presidencial, entre d'altres.La diplomàcia russa ha assenyalat que la mesura s'ha pres "enque prohibeixen, entre altres coses, l'entrada als Estats Units d'alts funcionaris de Rússia", segons ha recollit l'agència de notícies russa TASS.Tot i això, el govern ha precisat que Moscou "" amb els Estats Units, si així ho requereixen els seus "interessos nacionals". "Si és necessari, resoldrem els problemes derivats de l'estat de les persones que apareixen a la llista negra", ha remarcat el ministeri.​​​​​

