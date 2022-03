Els Mossos no expedienten l'agent que lluïa una polsera de l'extrema dreta

⏩Piulada original des del compte oficial que ha estat esborrada durant aquest matí sense donar cap explicació. #CalendariSolidari2021 pic.twitter.com/G7gQDETsN8 — Tsunami Repressiu (@repressiu) December 2, 2021

L'aparició d'una imatge d' un agent dels Mossos d'Esquadra amb una polsera amb un missatge de l'extrema dreta va generar molta polèmica a principis de desembre. Es tractava d'una de les fotografies deldel cos, la qual va ser esborrada d'una piulada del compte corporatiu de Twitter que havia estat molt criticada a les xarxes. Llavors, els Mossos van informar que farien les gestions oportunes per esbrinar els motius pels quals l'agent portava aquella polsera, però, tres mesos més tard, el conseller de l'Interior,, ha confirmat que aquell fet no vaEs tractava d'un membre de l'que lluïa el lema(les vides dels policies importen), propi de l'extrema dreta nord-americana que es contraposa amb el dels defensors dels drets civils i antiracistes Black Lives Matter (les vides dels negres importen). La fotografia, a més, s'hauria pres poc després de l'onada de mobilitzacions en solidaritat amb, assassinat a mans d'un policia als Estats Units.Després que els Mossos decidissin esborrar la piulada, el diputat de la CUPva preguntar per escrit al Departament de l'Interior si l'agent que duia aquest "clar missatge racista" seria sancionat. La resposta ha aparegut publicada aquest dimarts al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya i, en ella, Elena replica, respecte a la imatge en què "un agent duia una polsera i el lema que s'hi infereix, informar que, valorada la informació de què es disposa,i, per tant, no hi ha cap expedient obert atenent al text literal referenciat".Malgrat tot, el conseller afegeix que "cap agent membre del cos pot portar identificacions que signifiquini menys que incitin a l'odi". Per això, tot i que el fet en si quedarà impune, assegura que l'"administració estarà vigilant per tal de garantir queni directament ni indirecta enlloc i menys en la uniformitat dels membres del cos".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor