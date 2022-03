Ucraïna assumeix que es quedarà fora de l'OTAN

Altres notícies que et poden interessar

El president ucraïnès,, ha assegurat aquest dimarts queassumeix que no podràEn una compareixença durant una reunió de la Força Expedicionària Conjunta liderada pel britànic Boris Johnson, Zelenski ha afirmat que els ucraïnesos"entenen" que no són membres actuals de l'Aliança Atlàntica i que, malgrat la política de "portes obertes", tampoc ho seran en el futur, segons informa l'agència ucraïnesa Ukrinform. "", ha dit, sobre el fet que Ucraïna es quedi fora de l'Aliança. Malgrat això, Zelenski ha demanat "garanties de seguretat" davant de la invasió russa del seu país."Està clar que Ucraïna no és un membre de l'OTAN. Ho entenem. Hem escoltat durant anys que hi ha, però ja hem sentit que no podem entrar", ha remarcat Zelenski, segons la traducció difosa per l'agència ucraïnesa."Si no podem entrar per les portes obertes, hem de treballar amb comunitats que ens ajudin, que ens protegeixin.fiables de seguretat que funcionin per a nosaltres i, també, per a vosaltres", ha indicat.L'eventual entrada d'Ucraïna a l'OTAN és un dels elements que ha utilitzat el president rus,, per justificar la invasió del país i acusar Kíiv de ser una "amenaça" per a Moscou. L'executiu ucraïnès, però, remarca que l'entrada a l'OTAN no és sobre la taula.​​​​​

