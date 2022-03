Així està deixant el temporal la barra del Trabucador

Previsió Meteorològica

El temporal de mar tornar a assetjar la barra del Trabucador. L'empresa Infosa, que explota les salines, ha decidit no obrir ni avui ni demà i tots els transports han estat cancel·lats. Des deens hem desplaçat amb un cotxe 4x4 per captar imatges gràfiques de primera mà de com el temps torna a assetjar el Trabucador i la Costa de l'Ebre, que va guanyant fragilitat any rere any amb cada temporal.Fotots: Aguaita.Cat/ Cristian Jensen MarcetDiverses localitats del País Valencià ja han patit un fenomen meteorològic que s'apropa a Catalunya:que tenyeix el cel de vermell i contamina l'aire. Es tracta d'una tempesta de fang, un fenomen habitual per la proximitat del desert africà, que genera el 70% de la pols a escala mundial.Abans que arribi la pols ja hi haurà episodis meteorològics adversos, com arasegons ha advertit el Servei Meteorològic de Catalunya, que ha emès un avís de perill per l'estat de la mar i la intensitat de les precipitacions.Quan empitjorarà més el temps, però, serà amb l'arribada de. Estan previstes pluges abundants i generals en gran part del territori, que podrien superar els 100 litres acumulats al nord-est del país. Encara serà més adversa la situació meteorològica de diumenge a dilluns.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor