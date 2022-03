El FABA de Manresa més «pop» recupera el seu calendari habitual

Tota mena de disciplines artístiques a l'Anònima

Després d' una última edició "més introspectiva" degut al desplaçament de dates a la tardor per les inclemències pandèmiques , elde Manresa 2022 tornarà a "la calor" recuperant el seudel 8 al 14 de maig i confiant que es pugui celebrar "sense distàncies de seguretat, podent-nos abraçar i ballar sense restriccions". Com des de la primera edició,serà el mitjà oficial del festival.Per fer-ho possible, la sisena edició delserà "més pop" en totes les seves facetes artístiques i es basarà en els tres pilars que sempre han caracteritzat el festival: amb artistes de, apostant peri fomentant la. La convocatòria per aquesta edició ha rebut unes 700 propostes de les que se n'han seleccionat 35, que seran les que es podran viure a l'la segona setmana de maig.Les regidores de Cultura i Centre Històric,, i els membres de l'organització del FABA,, han presentat aquest dimarts a l'Anònima el cartell de la sisena edició del FABA. El FABA és el festival nascut el 2017 amb la missió de convertir eli en especial la fàbrica de l'Anònima en el nucli creatiu de la regió a través establir sinergies amb els mateixos agents artístics i socials de la zona.El festival s'entén dins del marc de reclamar un projecte de ciutat: convertir l'Anònima en una fàbrica de creació per a la. Soleá Morente, Hidrogenesse, Kokoschka, Anna Andreu, Da Souza o Arnau Sala són algunes de les propostes artístiques que faran vibrar l'Anònima en aquesta edició 2022.Després de l'edició del 2021 celebrada a l'octubre, ja que es va haver d'ajornar per les restriccions que hi havia en aquell moment, el festival es tornarà a celebrar com als seus inicis, el mes de maig. L'Anònima serà un centre artístic per adurant una setmana. Als garatges s'hi han programat múltiples activitats i exposicions d'art i cultura de tots els àmbits. A l'exterior es podrà gaudir, com sempre, de música i gastronomia, a més d'altres propostes i a l'interior de l'Anònima s'hi han programat els concerts musicals.Enguany, la jornada de presentació, el 8 de maig, estarà coorganitzada amb el projecte, coincidint amb el 500 aniversari de l'arribada d'a la ciutat, una aposta per programar artistes de diferents disciplines que, a través de "l'exploració i el risc", fan de laen els seus projectes el seu modus vivendi.Es tractarà d'una jornada que comptarà, com a inauguració, amb la presentació de les tres propostes del, que s'estan treballant durant mesos per oferir tres projectes d'intervenció adaptades a les necessitats del Centre Històric de Manresa. El mateix diumenge, el públic del FABA també gaudirà de dues actuacions que els faran vibrar. L'artista catalanapresentarà el seu nou disc La Mida, perfecte successor del seu inconfusible estil, i, referent musical arreu del territori, presentarà el seu darrer disc, Aurora y Enrique, un homenatge als seus pares.Aquell mateix dia també es podrà presenciar el treball del manresà, que després de deu anys i d'haver treballat per tot el món, torna a la ciutat. En aquesta ocasió presenta una instal·lació artística sobre elsque jugarà amb sonoritats i serà interactiva. Sense dubte, un artista que entén l'art en el seu sentit més ampli.Entre setmana, l'activitat prendrà lloc als garatges de l'Anònima on s'hi instal·larà el ja conegut com a. Cada vespre tindrà lloc una activitat artística i durant tota la tarda es podran visitar part de les exposicions obertes al públic. Entre setmana, doncs, el FABA acollirà les actuacions de, que presentarà i recitarà el seu projecte literari de poesia,escenificarà Bauma, una proposta artística de creació pròpia i de petit format de dansa i música.portarà el seu projecte artístic on la música rau en les seves vivències i les coses que li surten de dins de forma incontrolable en forma de poesia i lletres, i les manresanespresentaran al FABA el seu primer treball musical, jugant amb l'estil indie més colpidor i sofisticat. També es podrà gaudir de l'exposició fotogràfica Skin d'A més, entre setmana també es duran a terme diverses activitats al voltant del projecte per establir el recinte de l'Anònima com un centre de creació per a la cultura transformadora. En aquest sentit, hi haurà el, el debat de defensa del Laboratori de creació transformadora i la presentació del programa de L'Anònima: Transformadora Creativa.El dissabte 14 de maig serà la traca final del festival. Amb més de 12 hores de cultura, música, gastronomia i art. El FABA acollirà les actuacions musicals dels mallorquins, amb el seu pop lluminós i preciosista, el duo de pop electrònic, del que es podrà gaudir, aquest cop, del format concert complet,, amb el seu últim treball, el més valent i perillós,, amb el seu nou disc Voltes i voltes, que la consolida entre les grans lletristes de la nostra escena, i la bona vibra de(nits). També hi actuaran una bona representació d'artistes de l'escena local i emergent:i el grup km 0Durant la jornada de tancament també es comptarà amb artistes visuals i plàstics a la Llotja de creació com, la interpretació a la pròpia llotja de. Alba Prinz i Queralt Guinart seran les protagonistes de les xerrades de dissabte, onparlarà del procés creatiu i experimental en el disseny de moda, ide les merdes, un retrat honest i real de la figura generacional de creatiu júnior precari.

