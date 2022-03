El franctirador de Terrassa que planejava matar Pedro Sánchez: «Soc un sentimental, no un assassí»

"Vaig sentir-me com un heroi"

La veu del testimoni clau

Murillo, un esportista destacat de Rubí als anys 90 i un expert tirador

s'enfronta aper haver, el mes de novembre del 2018. Aquest dimarts, 15 de març, s'ha celebrat la primera jornada del judici contra el veí dea l'Audiència Nacional.Murillo, fill de l'exalcaldei vinculat a entorns de l'extrema dreta, ha declarat que "no tenia intenció real" d'acabar amb la vida del president espanyol i que ell és. Davant del jutge ha sostingut que els missatges amenaçadors pels quals està sent jutjat van seri per a "veure qui la deia més grossa". L'acusat ha dit que li preocupava que "Espanya anés malament" i que en beure li venien aquests pensaments.La vista oral s'ha centrat en l'anàlisi dels missatges que va compartir a, un grup deque reunia un nombre indeterminat de persones afins a ideologia política nacionalista i conservadora a les quals, en la seva majoria, no coneixia personalment.Murillo ha dit que es va sorprendre quan els agents dels Mossos li van llegir en el calabós els missatges que havia escrit. ", perquè jo no soc ni militar, ni franctirador, ni mercenari ni bon tirant", ha afegit. Ha explicat que el màxim que ha tirat és a 50 metres de distàncies en les galeries de tir a les quals acudia. "".Durant la declaració, Murillo ha explicat que aquestes amenaces són pròpies d'"un boig" i ha volgut deixar clar que amb 65 anys no ha comès delictes ni faltes. "En el torn de preguntes, el fiscal li ha abordat pel suposat pla que hauria forjat per a acabar amb Sánchez. Murillo assegura que va barrejar al seu cap "les pel·lícules de la Primera Guerra Mundial" i va acabar sentint-se "", un "heroi" quei que no es matés la gent"."Tot van ser coses de nen petit, que mai vaig pensar que arribarien a ser tan grosses", ha asseverat. I ha explicat que"Alguna vegada havia begut fins a dos o tres gots de tub d'orujo", o grans quantitats de vi i de cervesa.La sessió celebrada aquest dimarts també ha servit per a escoltar la versió degràcies a la qual es van revelar els missatges de Murillo. "En veure el que m'estava proposant el que vaig fer va serJo vaig seguir els passos que ells em van indicar", ha explicat.La Fiscalia acusa Murillo dels delictes d, així com d'explosius. Els Mossos d'Esquadra van trobar al seu domicili un arsenal deinclosos rifles d'alta precisió. Una munició que Murillo ha dit que si li "van descobrir força bales" va ser perquè es va passar el mes d'agost "fabricant" les mateixes per a "quan vingués setembre i octubre", mesos en què tornaria a la galeria de tir.Nascut el 1956, Murillo Sánchez va ser un delsa la dècada dels 90. Primer al club de Gimnàstica Artística i Esportiva de Rubí i després a l'actual Unió Atlètica de Rubí, va ser subcampió de Catalunya i Espanya el 1992, i va arribar a ser campió d'Espanya dels 100 km quatre anys consecutius, entre 1993 i 1996. El 1997 va ser subcampió d'Espanya i també d'Europa, formant part de l'equip espanyol que competia a l'europeu de Florència. Al llarg de la seva carrera va arribar a completar 43 curses de 100 km.En el moment de la seva detenció, Murillo practicava tir olímpic al, i és per això, a banda de la seva professió com a vigilant de seguretat, que tenia permís d'armes.

