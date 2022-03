La Generalitat nega que la relació amb la Moncloa estigui «normalitzada»

La presència de Pere Aragonès a la conferència de presidents autonòmics no suposa cap "normalització" en les relacions entre lai la. "Les relacions no estan normalitzades ni estan a prop de ser-ho", ha remarcat la portaveu del Govern,, en la roda de premsa posterior al consell executiu. Es referia d'aquesta manera a unes declaracions de la ministraque, després de la trobada de líders autonòmics, va indicar que l'assistència del president de la Generalitat servia per donar per "normalitzada" la relació entre la Generalitat i el govern espanyol."Amb tot el respecte per les paraules de la ministra portaveu [Rodríguez], negar un problema no el fa desaparèixer. Parlar de normalització quan hi ha centenars de causes judicials obertes els hauria de causar una mica de vergonya. Ahir la consellera de Cultura, va declarar davant d'un tribunal per l'1-O . És important no frivolitzar amb una cosa com aquesta. Dir una cosa no fa que passi per art de màgia, cal treballar per aconseguir-ho. Les relacions no estan normalitzades ni estan a prop de ser-ho", ha reflexionat Plaja, que ha indicat que no hi ha data per laEn una carta enviada a la Moncloa, Aragonès va insistir dijous passat que la seva presència a la Palma no suposavaen les relacions amb el govern espanyol, que la Generalitat aspira a que siguin exclusivament bilaterals. "En cap cas aquest nou context que ens condiciona enormement, s'ha d'entendre com un pas en la normalització de les relacions entre les institucions de l'Estat i les de Catalunya, especialment perquèi som lluny de resoldre el conflicte polític que fa temps que espera una proposta valenta del govern de l'Estat que doni resposta a la voluntat majoritària de la ciutadania de Catalunya de decidir lliurement, democràticament i pacíficament el futur polític del país", assenyalava el president de la Generalitat en la missiva.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor