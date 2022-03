L'augment del preu del gasoil afecta els pescadors de Tarragona: «No podem subsistir»

Esteve Ortiz revalida el càrrec de president de la Confraria

Un dels molls de pescadors a Tarragona. Foto: Josep M. Llauradó

La situació límit que provoca la inflació de preus en energies i carburants afecta de ple també el sector primari. En el cas de la, la federació de confraries de pescadors de la demarcació de Tarragona ha decidit convocar dos dies d'aturada, a l'espera del resultat de les negociacions amb l'Estat.vicepresident de la Confraria de Tarragona, explica que la seva demanda es basa en la baixada dels impostos sobre el gasoil.Sans és armador de l'embarcació Joan i Maria. En els últims dies en aquesta barca. "No podem subsistir de la manera que estem", ha explicat Sans, que assegura que tant ahir dilluns i com aquest dimartsElés precisament la seva eina de treball.. Tot i que no es poden queixar dels preus al mercat dels seus productes, a aquest ritme. Si la vaga continua, el preu del peix també pot veure's incrementat, ja que una sola embarcació ja recull entre 200 i 300 quilos.Tot plegat, parteix del context bèl·lic a, que ha fet que l'OPEP, que regula els preus a nivell mundial, s'hagi anticipat a un possible bloqueig de la compra-venda amb Rússia. Aproximadament un 40% del preu del petroli a l'estat espanyol són impostos, cosa que ha fet plantejar propostes de reducció del percentatge conservant la recaptació per garantir l'activitat econòmica.Mentrestant, aquest passat dissabte es van celebrar eleccions a la Confraria de pescadors de Tarragona. L'única candidatura, encapçalada pel president, va rebre el suport dels membres per tal de continuar al capdavant​​​​​

