La Moncloa no concreta el pla per reduir el preu de l'energia fins que es pronunciï Europa

Altres notícies que et poden interessar

Elno ha volgut concretar el pla dedels preus de l'energia - a la qual es va referir ahir Pedro Sánchez - fins que la UE s'hagi pronunciat en eldel 24 i 25 de març. Així ho ha explicat la ministra portaveu,, que ha comparegut al costat dels titulars d'Indústria, Comerç i Turisme,, i d'Agricultura, Pesca i Alimentació,. La, ha dit, es lliura en el front europeu i tota decisió important "s'ha de fer dins del marc europeu perquè sigui eficaç". Ha subratllat l'esforç "important" en el terreny fiscal fet per l'executiu, però ha insistit que el més assenyat és aconseguir baixar els preus de l'energia, tema que es tractarà en el Consell Europeu.En el mateix sentit, la portaveu ha explicat que el president espanyol,, iniciarà demà unaper convèncer els seus socis de la necessitat d'afrontar el desacoplament del preu del gas delun punt crucial que explica l'encariment de l'electricitat. També dimecres començaran les converses amb l'per acordar el pla nacional. El primer partit amb qui es mantindrà una robada serà elque ha insistit els darrers dies en la urgència de rebaixar els impostos als hidrocarburs.Isabel Rodríguez ha expressat, sobre les mesures per combatre el preu de l'energia, que no s'ha d'i que les coses "s'han de fer bé". S'ha referit al consell de ministres del 29 de març, que és el que aprovarà elde resposta a les conseqüències de la guerra d'Ucraïna i amb l'objectiu prioritari de protegir els més vulnerables. En tot moment ha dit que l'estratègia espanyola per combatre l'agressió russa s'emmarca en les accions dutes a terme per la Unió Europea.La mateixa referència a l'acció comuna amb els socis europeus ha servit per explicar la decisió d'incrementar fins alla despesa en. Rodríguez ha insistit en la necessitat de preservar els valors de la "unitat, solidaritat i contenció" que guien l'acció europea davant l'agressió a Ucraïna. Aquesta decisió, expressada per Sánchez, ha generat tensions amb, que ahir mateix va considerar que el que eren priritaris eren elss erveis públics. Amb tot, Podem també avalua les paraules i avui la ministra portaveu ha remarcat que el govern "actua amb una única veu, independntment que hi pot haver matisos".D'altra banda, com ja s'havia anunciat, l'estat espanyol s'ha afegit a la iniciativa de 38 països més per remetre a la fiscalia de lala petició perquè investigui possibles ", de lesa humanitat o genocidi" per part del règim rus durant la invasió de les tropes russes contra Ucraïna.El consell de ministres també ha aprovat un Projecte Estratègic per a la Recuperació i la Transició Econòmica (PERTE) per a laque preveu una inversió de 1.460 milions d'euros. La contribució pública serà de 310 milions. La ministra d'Indústria, Reyes Maroto, ha explicat que confia que el PERTE podrà crear 3.100 llocs de treball de qualitat, principalment en "regions perifèriques". L'executiu també ha aprovat un paquet de mesures per combatre els efecets de la sequera en les zones rurals, que inclouen unade l'IRPF per als agricultors.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor