El Govern accelera la candidatura als Jocs d'Hivern amb una reforma de la llei de consultes

La reunió deld'aquest dimarts ha servit per impulsar mesures clau per la candidatura catalana alsdel 2030. En aquest sentit, el consell executiu ha aprovat un decret llei per modificar la llei de consultes per tal que es pugui preguntar només una part del territori, en aquest cas la vegueria de l'. "Es crea la base legal per tal que la consulta es pugui organitzar", ha indicat la portaveu del Govern,, que ha situat a "principis d'estiu" la celebració de la votació. En un primer moment, s'havia de celebrar a la primavera, però el retard no serà substancial amb el calendari a la mà. La votació, ha indicat Plaja, es basarà en unai que només admetrà resposta positiva o bé negativa.La segona decisió que ha pres l'executiu es basa en una ampliació de la taula territorial de la candidatura als Jocs Olímpics, que inclourà els alcaldes o alcaldesses dels municipis de, la, eli també els alcaldes o alcaldesses dels municipis on es desenvolupin els esdeveniments i les proves esportives. La taula va ser creada el passat 3 d'agost a través d'un acord de Govern i amb aquesta modificació es vol potenciar "encara més" la veu al territori, segons ha indicat Plaja. L'executiu ja va descartar fa unes setmanes que el, eli eltinguessin veu i vot en la consulta prevista.La cambra catalana va ser escenari, a finals de febrer, d'una votació particular, perquè els diputats dels dos partits que formen part del Govern es van posicionar, de la mà dels comuns i de la CUP, a favor d'una moció en què s'instava el Govern aamb aquestes tres comarques la seva incorporació al procés participatiu sobre els Jocs. Fonts governamentals van atribuir els moviments a la "pressió" del grup liderat per. Dirigents territorials assenyalen que Junts "ja hauria presentat" candidatura als Jocs, però que ERC es va fer forta amb la consulta. El presidentinsisteix que, si el projecte tira endavant, ha de serLa decisió de mantenir la consulta a l'Alt Pirineu i a l'Aran es va decidir en una reunió a Palau en la qual hi havia Aragonès, el vicepresident, la consellera de la Presidència,, i també la consellera d'Acció Exterior i Govern Obert,, de qui depèn l'arquitectura jurídica de la consulta. En les reunions amb el territori, Vilagrà -que té les competències sobre esport- sempre va insistir que la participació del Solsonès, el Berguedà i el Ripollès seria rellevant, però sempre dins la taula territorial i sense tenir capacitat de vot en la consulta que es convocarà.

