Avís del propietari de Mercadona: «No hi haurà falta de productes»

Altres notícies que et poden interessar

El propietari de, Juan Roig, ha intentat esvair el temor alde productes als supermercats per la guerra a Ucraïna. L'empresari ha assegurat que existeix una "cadena agroalimentària espanyola i portuguesa forta" i ha garantit quea causa de la invasió russa.Ho ha dit a l'inici de la roda de premsa per informar dels resultats de la cadena de supermercats el 2021, en què l'empresa va guanyar 680,3 milions, un 6,4% menys, amb unes vendes per valor de 25.517 milions d'euros, una xifra rècord. Roig ha assegurat que Mercadona "s'adaptarà a la situació perquè els ingressos siguin superiors a les despeses", encara que calgui "prendre decisions necessàries, però també molestes i impopulars".El directiu ha posat d'exemple el comportament dels consumidors durant el primeramb les vendes de paper higiènic, que es van multiplicar per dos en un mes, però que en còmput anual van ser les habituals. "La cadena, els nostres competidors i els proveïdors estan preparats per subministrar", ha dit, tot recordant que a l'Estat es produeix tres vegades més d'oli d'oliva del que es consumeix."Cal explicar la veritat, si posen imatges d'un lineal buit la gent es posa nerviosa i fa apilament, i no faltarà producte", ha asseverat, en referència a les notícies de mitjans de comunicació sobre el possible desabastiment. Com a exemple, ha afirmat que si tres autobusos de turistes paren en un supermercat "i tots compren fartons, s'acaben al moment, però es reposaran immediatament". També ha parlat de l'i ha argumentat que no en faltarà perquè se'n produeix a l'Estat tres cops més quantitat de la que es consumeix.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor