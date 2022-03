Rufián posa com a «única condició» per ser candidat a Santa Coloma no haver de deixar el Congrés

"Passi el que passi, jo no marxaré del". Aquest és el missatge que ha traslladat públicament aquest dimarts el cap de files d'a Madrid,, davant la possibilitat -proposada per avançada aquest diumenge al vespre per NacióDigital - que es converteixi en candidat a l'alcaldia de Santa Coloma de Gramenet en les properes eleccions municipals, previstes pel maig de l'any vinent. "L'única condició, si passa, és que jo continuo aquí", ha apuntat Rufián, que ha argumentat que tot just ara el grup republicà aestà "començant a influir de la millor manera" en les polítiques del govern espanyol des del Congrés.La intenció de la direcció, de fet, és que el president del grup parlamentari d'ERC a la cambra baixa puguia la cambra baixa espanyola amb la funció de candidat, fet que l'obligarà a combinar l'agenda de plens municipals amb la de Madrid, on resideix en aquests moments. Les eleccions espanyoles es preveuen per a finals del 2023 o principis del 2024 -si es compleix el calendari verbalitzat pel mateix, que vol esgotar al màxim la legislatura-, i fins aquell moment no es preparen canvis en els rols de la formació a Madrid, com ja va detallarL'opció de Rufián com a cap de cartell a Santa Coloma de Gramenet, on els republicans disposen ara mateix de nomésenfront els, respon a una estratègia de creixement del partit. En els comicis del 2019, ERC ja va ser la força més votada a-tot i no assolir finalment l'alcaldia, que Ada Colau va saber conservar per la via dels pactes - i la formació va consolidar suports en unon el PSC, considerat el principal adversari pel flanc esquerre, es manté imbatible des de dècades i es troba en fase de reforç des del 2019.La direcció considera que Rufián, rostre amb una alta notorietat pública des de que va arribar al Congrés l'any 2016, és el millor nom per facilitar un salt qualitatiu a les sigles. I no només a Santa Coloma de Gramenet, on-l'alcaldessa socialista de la ciutat- governa ambi parteix com a favorita per revalidar el triomf electoral. Parlon es tornarà a presentar com a cap de cartell, tot onejant els 14 anys que acumularà en el càrrec en el moment en què es celebrin els comicis. ERC pretén que Rufián lideri el missatge electoral al conjunt de l'àrea metropolitana, assenyalada pels republicans com a estratègica per enfortir el seu projecte.Els darrers tres anys han estat també els de l'afermament d'un perfil de Rufián que, des de la la retirada de, va assumir el timó del grup al Congrés. De les intervencions estridents i irreverents al faristol a Madrid i a Twitter, el dirigent ha transitat cap a una moderació i unque ara és criticat pel sector de l'independentisme que no és partidari de sostenir el govern de Sánchez. Rufián treu pit sovint del pes d'ERC en l'aritmètica a les Corts espanyoles, del combat contra l'extrema dreta, de l'assenyalament de les contradiccions que assumeixen el PSOE i Podem des del flanc esquerre, i de promoure el seu perfil de castellanoparlant independentista.

