La borrasca Cèlia tenyirà el cel de vermell i portarà fortes pluges

Diverses localitats del País Valencià ja han patit un fenomen meteorològic que s'apropa a Catalunya: laque tenyeix el cel de vermell i contamina l'aire. Es tracta d'una tempesta de fang, un fenomen habitual per la proximitat del desert africà, que genera el 70% de la pols a escala mundial.Abans que arribi la pols ja hi haurà episodis meteorològics adversos, com arai grans onades, segons ha advertit el Servei Meteorològic de Catalunya, que ha emès un avís de perill per l'estat de la mar i la intensitat de les precipitacions.Quan empitjorarà més el temps, però, serà amb l'arribada de dissabte a la tarda a diumenge al migdia. Estan previstes pluges abundants i generals en gran part del territori, que podrien superar els 100 litres acumulats al nord-est del país. Encara serà més adversa la situació meteorològica de diumenge a dilluns, amb el pas de laLesseran el Baix i l'Alt Empordà, la Conca de Barberà, el Tarragonès, el Baix Camp, el Priorat, el Baix Penedès i l'Alt Camp, on es preveuen pluges d'intensitat superior als 20 mil·límetres en 30 minuts.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor