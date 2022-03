El primer hotel rural japonès de Catalunya s'instal·la al Solsonès

La decoració també és nipona.

Una de les habitacions de l'hotel.

L’al nord del Solsonès, és el primer hotel rural japonès de Catalunya. Els propietaris, la Nuri i el Tessin, són els impulsors d’aquest projecte familiar, nascut amb la intenció de preservar el patrimoni, la masia i anarL'establiment obrirà les portes el 21 d'abril, després de Setmana Santa.L’objectiu és crearque traslladin els hostes a un Ryokan del Japó, però en l’entorn del Solsonès i amb productes del territori català.És l’únic allotjament de tot el territori on es fusiona laamb la catalana, fruit de la unió de les respectives arrels i cultures dels propietaris (catalana i japonesa).La masia és de l’any 1131, propietat de la família, i ha estat completament. Tot i això, es conserven part dels elements originaris d’aquesta, mantenint tant la riquesa material com la immaterial.El seud’estil japonès ha estat ideat per KOBFUJI architects, arquitectes japonesos residents a Barcelona. Per altra banda, la reforma de l’estructura de la masia s’ha dut a terme per Padullés – Arquitectes, arquitectes catalans residents a Solsona i coneixedors de la masia, fet que ha facilitat la rehabilitació d’aquesta.L’establiment compta amb elements propis dels allotjaments rurals del país nipó, com washlet, yukata, noren, zori, tatami i futon, així com unainspirada en la cultura japonesa.L’hotel disposa de vuit habitacions, totes elles amb nom propi i decorades i dissenyades amb estil japonès. Tres d’aquestes tenen tatami i futon i les altres cinc disposen de tarima i llit al damunt.Laque s’oferirà a l’hotel és d’alt valor, basada en la fusió de la cuina catalana i japonesa. El restaurant disposarà de servei d’esmorzar, dinar i sopar i tindrà dos menús degustació. Tots els plats estaran fets amb productes de gran qualitat, de proximitat i ecològics, de productors locals i de cultiu propi.L’hotel oferirà diferentsper connectar amb la cultura japonesa i amb l’entorn més proper. Aquestes activitats variaran en funció de l’estació de l’any, molt important al Japó. Així, hi haurà truficultura, ioga, banys de bosc, cicloturisme, entre d’altres.

