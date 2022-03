Escrivá no garanteix que el gran centre d'acollida de refugiats a Barcelona obri divendres

El centre només operarà de dia i les persones que no tenen allotjament adjudicat seran derivades a hotels temporalment. "Hi ha unes mil places hoteleres", ha dit el ministre. En l'entrevista, Escrivá ha remarcat que és molt important que des d'un primer moment es pugui documentar i dotar les persones desplaçades de la guerra a Ucraïna de protecció temporal. "Això significa que des del dia 1 tenen dret de residència i treball a Espanya", així com altres drets i accés a serveis que se'ls pressuposa per ser refugiat, com ara el dret a la manutenció, l'allotjament, ajuda legal o suport psicològic, entre altres.



Tot i que es pot gestionar cita prèvia a través d'un call center habilitat pel ministeri per atendre aquestes persones i derivar-les a alguns dels quatre centres que s'han obert o es preveu obrir, també podran acudir-hi sense cita prèvia o fins i tot fer la gestió de la documentació des d'una comissaria. Amb tot, Escrivá ha recomanat fer-ho en centres com el que s'obrirà a Barcelona, ja que es farà de forma "ordenada" i amb una atenció "privilegiada".

El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions,, espera que el gran centre d'acollida de refugiats ucraïnesos a Barcelona obri divendres, però no garanteix que pugui fer-ho per "logístiques operacionals". Així ho ha dit en una entrevista a 'Els Matins' de TV3, en què ha explicat que l'espai de la Fira que s'habilitarà per una primera acollida comptarà amb funcionaris de la Policia Nacional, del Ministeri d'Inclusió i personal de la Creu Roja. El ministre ha assegurat que el centre estarà obert "el temps que faci falta".Al marge del centre, la Generalitat, ha dit, intervindrà en cas que arribin menors no acompanyats, ja que és l'entitat que els tutela, i també si hi ha necessitats de salut o d'escolarització. Segons ha avançat Escrivá, la policia s'encarregarà de la tramitació delsmentre que els funcionaris del ministeri faran una primera acollida i entrevista, amb el suport de la Creu Roja, per determinar quines són les característiques personals de cada cas per reallotjar-los a un centre que encaixi amb les seves necessitats familiars i acollir-los "de la manera més eficaç i humanitària possible".​​​​​

