El Mercat de l'Olla torna a Caldes de Montbui amb 3.000 racions de llegums

Aquest cap de setmana tornaal Vallès Oriental. Després del parèntesi de la pandèmia, el centre històric de la localitat serà un cop més l'escenari d'aquesta trobada, que vol singularitzar i posar en valor el productes de proximitat i de qualitat, així com els productes típics calderins cuinats amb foc de llenya i aigua termal.El Mercat, que arriba aquest any a la desena edició, va néixer el 2011 sota el lema. Segons ha destacat l'Ajuntament en la seva presentació, "és un homenatge a la gastronomia termal tradicional i un reconeixement a l’esforç per la qualitat dels productors catalans".La cita comptarà amb, que s’instal·laran a les places de l'Església, U d’Octubre, de la Font del Lleó i de Can Rius, a més dels carrers del Forn, Samsó i del Pont.A més, hi haurà, com una gimcana saludable, l’Estampa d’olla, la Fireta de fang, la Careta llaminera, les Mandales amb llegums de Caldes o l’espai de jocs interactius.També hi haurà propostes gastronòmiques, com ara diversos food trucks per diferents punts del municipi que oferiran les seves especialitats gastronòmiques.

Als restaurants calderins "Se’ns en va l’olla"

Tot i les parades, les activitats i els tallers, la gran protagonista del Mercat és l’Olla, la més gran de Catalunya: un recipientde capacitat on es cuinaran cigrons i llenties amb aigua termal i amb foc de llenya. En total, durant el cap de setmana es faran unes. Unes, a càrrec de Llegums Cuits Parellada, i unes. En aquest cas, els cigrons es cuinaran amb un brou vegetal i s’acompanyaran amb botifarra de perol. Entre dissabte i diumenge hi ha haurà quatre Tastaolletes, l’oportunitat per tastar les llegums.Els restaurants de Caldes de Montbui participen al Mercat de l’Olla amb la proposta "Se’ns en va l’olla" amb l’objectiu d’oferir diferents exemples de gastronomia tradicional i termal. Una proposta que consisteix en laa mans dels restauradors calderins que s'inclourà en cada una de les seves cartes del 19 al 27 de març. Els 11 restaurants que participen de la iniciativa proposaran un plat singular inspirat en la cuina termal i tradicional, que ha de ser un homenatge a la cuina de proximitat i de qualitat.A les cartes dels restaurants participants s’hi podran trobar plats molt variats, com les mandonguilles de cérvol guisades amb carxofes de calmarrillu i fesols de Can Perallada, garró de porc rostit acompanyat de verduretes de l’ hort, pizza termal, peus de porc guisats amb bolets o sopa de verdures amb miso i fideus d’ arròs, entre d'altres.

