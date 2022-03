Un mort en l'incendi d'una nau industrial de Sabadell amb marihuana a dins

L'interior de l'espai que s'ha cremat Foto: Juanma Peláez

Elsde la Generalitat han trobaten l', que s'ha declarat aquesta matinada i que es troba a la C-1413a, a l'altura del punt quilomètric 25, camí de Sentmenat, i fora de la trama urbana, a la zona coneguda com finca Corrals Nous. A més, hi ha hagutque han necessitat ser traslladats a l'Hospital Parc Taulí.Segons han informat els Bombers, que han rebut l'avís quan faltaven 15 minuts per a la una de la matinada, han actuat per un foc en aquest espai i un cop hanhan trobat el, que està, però que la Policia Municipal de Sabadell ha indicat es tracta d'una dona., dues de les quals,, han necessitat que les tractessin al Taulí per inhalació de fum i l'altra l'han atès in situ, que han intentat. En menys de mitja hora, els Bombers han controlat l'incendi.Segons ha pogut saber, a la nau industrial hi havia uni els Mossos d'Esquadra ja hanper esclarir les causes del foc i la relació amb la mort.Fins al lloc s'han desplaçat cinc dotacions dels Bombers, dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), amb suport psicològic, i unitats de la Policia Municipal de Sabadell i Mossos d'Esquadra.

