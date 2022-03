Altres notícies que et poden interessar

, va irrompre les notícies, el programa més vist de la cadena, amb un cartell que deia: “No es creguin la propaganda. Aquí us estan enganyant”. També va cridar: “Aturem la guerra”.La periodista va seri portada a comissaria. Segons fonts russes es podria enfrontar aL’escena es va produir durant el principal programa d’informació de la cadena, seguit per milions de russos des de l’època soviètica. Mentre la famosa presentadora Ekaterina Andreieva estava parlant, Ovsiannikova va sortir per darrere amb la pancarta.La pancarta, a més de demanar que s’aturés la guerra, apuntava que els russos també “estan contra la guerra”. A més, portava dibuixadesLa cadena va tallar l’emissió del programa i va emetre un reportatge sobre els hospitals, posant fi aldes del plató.Segona la televisió, s’està portant a terme una investigació interna sobre “l’incident”. La jove podria ser processada per haverOvsiannikova té el pare ucraïnès i la seva mare russa. Diu que no pot veure els dos països com​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor