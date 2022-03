Noves explosions a Kíiv a les portes de noves negociacions entre Rússia i Ucraïna

Altres notícies que et poden interessar

Un matí més els habitants dehan començat el dia aquest dimarts amb noves explosions, que han deixat almenys dues persones mortes. Els projectils russos han impactat en zones residencials al nord-est de la ciutat i han causat un incendi en un dels edificis atacats. També s'han registrat impactes de projectils al sud-est de la ciutat, en aquest cas sense víctimes.L'atac a la capital ucraïnesa s'ha produït a l'inici d'una jornada en què Rússia i Ucraïna reprendran el diàleg després de vint dies de guerra. Ja aquest dilluns parlaven per videoconferència representants dels dos països mentre les tropes del Kremlin atacaven la capital del país envaït i mataven nou persones.Els últims dies les tropes russes han intensificat els atacs al voltant de Kíiv, localitat gairebé del tot envoltada per l'exèrcit enviat pel Kremlin, i aquest setge ha causat un èxode de població. Es calcula que més de la meitat dels habitants de la capital ucraïnesa han abandonat la ciutat des de l'inici de la invasió.Per facilitar la fugida de la població civil, no només a Kíiv sinó a tot el país, Ucraïna preveu que aquest dimarts s'obrin nou corredors humanitaris. Mentrestant, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha tornat a emetre un vídeo en el qual exhorta a les forces russes a rendir-se, a triar entre la “dignitat” i la “vergonya”. Segons Zelenski, fins al moment Rússia ha perdut més tropes a Ucraïna que en les dues guerres de Txetxènia.​​​​​

