Retingut a Barcelona el iot d'un oligarca rus

Altres notícies que et poden interessar

El president del govern espanyol,ha anunciat la retenció del, propietat de l'oligarca rusal port de Barcelona. La nau està valorada en uns 140 milions d'euros. En una entrevista a La Sexta, ha assegurat que les sancions "al règim de Putin i als oligarques" estan "tenint efecte". En aquest sentit, ha esmentat lad'aquesta embarcació, de 85 metres d'eslora, i ha assegurat que "en vindran més".Tot i això, Sánchez ha advertit que són operacions "complexes" perquè aquestes persones tenen moltes societats interposades i "moltes pantalles". Per tant,dins i fora de la Unió Europea. "Hem d'actuar de manera contundent i amb duresa contra Putin, el seu règim i els seus oligarques, que en aquest sistema de corrupció", ha afegit.Sánchez ha defensat aquest dilluns la necessitat de "" al president rus davant la possibilitat que després de la invasió d'Ucraïna pugui optar per atacar altres països, però ha evitat parlar explícitament d'una possible. "El més important és mesurar les paraules i actuar units", ha defensat."Després d'una escalada bèl·licai això és el que hem d'evitar", ha subratllat. Sánchez ha denunciat "l'ànsia expansionista" de Putin i també que Rússia és "una potència nuclear". En la mateixa entrevista, el dirigent espanyol ha anunciat una rebaixa d'impostos per compensar l'increment de preus provocats per la guerra.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor