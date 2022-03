El paisatge de la demarcació de Barcelona, d'alt risc per incendi forestal

Evolució del paisatge agrícola i forestal a la demarcació de Barcelona Foto: BCN Smart Rural

Quines mesures cal implementar per garantir una bona preservació del paisatge?

Un ramat pasturant. Foto: Diputació de Barcelona

Fomentar la ramaderia extensiva

En els últims 60 anys, la pèrdua de paisatge mosaic agroforestal ha estat una constant a la. Dels 311 municipis, només 78 (un 25%) gaudeixen d'un paisatge en mosaic, és a dir, combinant; mentre que els municipis que tenen un continu forestal han passat de 104 a 193: unAquestes són les dades que ha revelat l'estudi, elaborat pel programa, i que ressalta que el paisatge homogeneïtzat basat enés generalitzat a la majoria de municipis de la demarcació de Barcelona, i que això té una important incidència en les possibilitats deDe les dotze comarques que formen part de la demarcació de Barcelona, nou presenten un paisatge eminentment forestal: el Berguedà, el Moianès, Osona, el Bages, el Baix Llobregat, el Garraf, el Maresme, eli el Vallès Oriental. Només l'Alt Penedès i l'Anoia preserven el paisatge en mosaic, mentre que el Barcelonès té un paisatge urbanitzat. A Rubí, segons el mapa interactiu elaborat per BCN Smart Rural, el canvi en l'índex del mosaic ha estat d'un 31,25%: s'ha passat de leshectàrees de superfície agrícola el 1956 a lesdel 2018; mentre que la superfície forestal ha passat deen el mateix període de temps. La reducció també és evident pel que fa al conjunt de la comarca del Vallès Occidental on s'ha passat dehectàrees de superfície agrícola (1956) al'any 2018.Pel que fa als incendis, l'any 2021 es van produirque van afectar una superfície total de. 244 focs són la pitjor dada dels últims 22 anys; i el nombre d'hectàrees cremades representen la tercera xifra més alta des de l'any 1996.Davant d'aquestes dades preocupants, lade la Diputació de Barcelona aposta per laa la demarcació.Els agents implicats en lacoincideixen a dir que les mesures que es prenen durant els mesos d'hivern són cabdals per aturar els focs que es produeixen a l'estiu. Davant l'amenaça dels grans incendis forestals, ara es pregunten si aquestes mesures són suficients; més tenint en compte que a mesura que avança l'els boscos mediterranis són cada cop més vulnerables.Segons l'estudi, els municipis amb més superfície incendiada en els darrers 20 anys tenen una superfície eminentment forestal. De lesdes de 2002, més dees troben al bell mig d'un paisatge forestal. En canvi, les poblacions que tenen un paisatge en mosaic només han vist cremarhectàrees, i als municipis amb paisatge agrícola,. La superfície forestal de la demarcació de Barcelona és de, un 95% de les quals són de titularitat privada i un 44% està inclosa en plans d'ordenació.Entre 1956 i 2018, la superfície agrària de la demarcació de Barcelona s'ha reduït, i d'aquests camps de conreu perduts, un 60% s'han convertit en boscos.A la regió de Barcelona, els arbres pateixen, entre d'altres, i són especialment propensos a patir incendis. Per això, protegir el mosaic agroforestal creant i mantenint espais oberts,que s'han perdut,permetent l'entrada de ramats que mantinguin controlat el sotabosc i fomentant unasón actuacions "cabdals", per a la cap de la Direcció Territorial Agrària de la Diputació,L'estudi de les dades referents a la relació entre el paisatge en mosaic i la incidència dels incendis ha permès veure amb claredat la importància de la gestió dels boscos i el foment de la ramaderia extensiva, sigui dins del bosc o en zones de pastura, ja que contribueixen aLa utilització de boscos com a zones de pastura extensiva per reduir la quantitat de vegetació ambi obtenir unaés una de les eines que cal fomentar a la majoria de comarques: el 78% de les explotacions en extensiu es concentren a Osona i al Berguedà. Aquestes són dues de les comarques que menys han patit l'abast de les flames en els últims vint anys. La resta de les comarques no disposa de prou vaques, ovelles i cabres per garantir la preservació del seu paisatge.Tenint en compte la superfície forestal de la demarcació - 514.000 hectàrees, incloent-hi boscos i pastures - es necessitarienen extensiu per mantenir mínimament gestionats els boscos o. Actualment, entre tots, sumenpasturant pels prats i boscos de la zona.

