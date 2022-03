Els Estats Units alerten els aliats que la Xina està disposada a prestar ajuda militar a Rússia

Aquests fets han marcat tota la jornada de diumenge i la d'avui, dilluns, en què les forces ucraïneses asseguren haver donat "cops militars devastadors" a la infraestructura russa darrere de les línies del front per Joe Biden i Emmanuel Macron, han compartit una trucada telefònica en la qual s'han instat a "castigar Rússia" i a fer "que pagui els comptes" de tot el que ha fet.



En aquest marc bèl·lic, les ajudes humanitàries no arriben. Des del cap de setmana, les autoritats ucraïneses intenten evacuar civils a través de 10 corredors humanitaris establerts en les negociacions entre Rússia i Ucraïna. El govern de Volodímir Zelenski, però, ha denunciat aquest dilluns que és impossible evacuar ningú des de la regió de Sumi. Dimitro Zhivitski, líder de la regió, ha anunciat que ara per ara "no s'ha pogut habilitar cap corredor" i que les negociacions "segueixen endavant". "alterar" el sistema de suport logístic en el marc de la invasió del país. Després de l'atac a la base militar propera al territori de l'OTAN, els presidents dels Estats Units i França,, han compartit una trucada telefònica en la qual s'han instat a "castigar Rússia" i a fer "que pagui els comptes" de tot el que ha fet.

L'objectiu de l'atac va ser el Centre Internacional per a Operacions de Pau i Seguretat, conegut per ser el centre d'entrenament militar de Yavoriv per a l'exèrcit ucraïnès. Segons les informacions enviades per les autoritats ucraïneses,en un dels atacs més ferotges des de l'inici de les hostilitats.i va assegurar que va "" que havien decidit lluitar amb el bàndol ucraïnès. És l'atac més pròxim a un territori de l'OTAN des que va començar la guerra. Precisament, Polònia és un dels països que ha rebut més refugiats d'Ucraïna i un dels membres de l'OTAN, fronterers amb la zona de guerra, que més armament, efectius i vehicles militars ha rebut per part de l'organització de l'Aliança Atlàntica i de la Unió Europea (UE). Les negociacions, entre delegacions, per ara, continuen sense cristal·litzar.