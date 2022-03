Fira de Barcelona serà el gran centre d'acollida de refugiats ucraïnesos a Catalunya

Altres notícies que et poden interessar

Laacollirà a partir del divendres el gran centre d'acollida de refugiatsa Catalunya. Ho ha anunciat aquest dilluns el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions,, que ha apuntat que aquest nou punt s'afegirà al ja obert a la localitat madrilenya de Pozuelo i al que s’obrirà demà a Alacant. També es preveu instal·lar un quart centre a. Escrivá ha defensat que des de la setmana passada Espanya està aplicant la normativa europea d'una forma "extensa" i que s'està facilitant la documentació de forma "àgil" perquè en poques hores els refugiats puguin disposar de tots els permisos per residir, treballar i tenir tots els drets socials.Es tracta d’un centre que els oferirà una, per passar les primeres nits fins que trobin una ubicació definitiva. Escrivá ha explicat des de Brussel·les -on ha participat en unes jornades amb altres autoritats europees- que s’està atenent a totes aquelles persones que venen de la guerra i que, un cop disposen dels documents necessaris, se’ls "acull i orienta" perquè puguin tenir una acollida adequada.Per altra banda, ha recordat que l’estat espanyol està contribuint a que es pugui dur a terme una, ja que també arriben col·lectius "particularment vulnerables", com nens malalts o bé infants provinents d'orfenats. També persones refugiades amb algun tipus de discapacitat.En el marc de les mateixes reunions, Espanya s’ha compromès amb la Comissió Europea (CE) amb la possibilitat d’acollir persones refugiades provinents de, ja que es tracta d’un país petit "amb molts ucraïnesos en trànsit". "Hem mostrat la nostra disponibilitat", ha insistit el ministre.Finalment, preguntat pel, ha apuntat que la CE ha posat sobre la taula un projecte que permetria utilitzar fons d’altres partides que no estiguin destinades a aquest tema amb l’objectiu de "redirigir-los" a l’ajuda de refugiats. "Aquesta proposta ens permetria disposar dels recursos des del primer moment", ha afirmat.La secretària d’Igualtats del Departament d’Igualtat i Feminismes,, ha expressat en un comunicat que és la conselleria la que continuarà coordinant les accions d’acollida de tots els departaments del Govern, amb "l’objectiu de garantir els drets i l’accés als serveis bàsics per a totes les persones refugiades". També assegura que, tot i que el centre anunciat s’obrirà a Barcelona, cal tenir en compte que la població ucraïnesa està arribant arreu del país, motiu pel qual s'han activat, a través de les quals es canalitzen les diferents necessitats i es dona suport als municipis. També s'especifica que es continua treballant de maneraper garantir que l’operatiu estigui "el més integrat possible" en els circuits ja establerts.El president del govern espanyol,, va sortir ahir de la conferència de La Palma amb el suport de les autonomies per gestionar les conseqüències del conflicte a Ucraïna en tres derivades: l'acollida als refugiats, la mitigació de l'impacte econòmic sobre la ciutadania de l'Estat i el posicionament internacional davant la guerra. En una trobada en la qual "excepcionalment" també hi va assistir el president de la Generalitat,, les comunitats van tancar files al voltant d'un document que recull elde comptar amb el finançament suficient per acollir els refugiats ucraïnesos i impulsar mesures per baixar el cost de l'energia i les matèries primeres.Quatre van ser els acords que han estat rubricats a la conferència de presidents. El primer, remar conjuntament perquè al propers'adoptin mesures per rebaixar eli que aquest repercuteixi en el cost que té per al consumidor. Sánchez ja va proposar que es deslliguidel de l'electricitat. El segon dels acords emplaça les autonomies a executar els fons europeus per garantir creixement i creació d'ocupació. "És essencialpartidistes i aprofitar al màxim l'oportunitat perquè els fons arribin de veritat a tots els racons del país", recull el text aprovat.El tercer dels acords era, precisament, l'dels refugiats ucraïnesos, de tal manera que es canalitzi "l'onada de solidaritat" que hi ha hagut a l'Estat. "S'habilitaran mitjans de finançament per fer front als costos", s'explicita. Per últim, es posarà en marxa una les conseqüències que la guerra tingui sobre Espanya. Un pla que, s'especifica, serà "obert i dinàmic" en funció de com evolucioni el diàleg i els acords entre el govern espanyol i les autonomies.​​​​​

