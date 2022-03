El PP català comença el camí de Santiago

Avui no ha faltat ningú. Feia temps que no es veia un PP de Catalunya tan intens. Totes les forces vives del partit s'han congregat per envoltar el president de Galícia que, després d'un terrabastall intern, ha donat finalment el salt per fer-se amb el timó de l'organització. En el lloc no hi ha hagut cap canvi: quan es fan actes a Barcelona, el lloc sol ser sempre el mateix: l'Eurostars Grand Marina, propietat de l'hoteler, amic de Feijóo i de, i que no s'ha perdut l'acte.Hi havia expectació per saber què diria el president de laen el seu primer acte com a virtual nou líder del PP. Feijóo no ha defraudat. Ha volgut donar ànims a uns militants que han viscut un cicle electoral amb els pirjors resultats del partit i ha cridat als populars catalans a recuperar laamb la societat catalana. En la major part del seu discurs, ha obviat els temes identitaris, assegurant que no havia vingut asinó a parlar "del que parlen les famílies" i s'ha centrat en l'economia i la gravetat de la crisi, així com de la guerra a Ucraïna que -ha repetit dues vegades- "és a 25 quilòmetres" de la frontera de la UE.Ha estat al final del seu discurs que ha entrat en política catalana. Ha estat quan ha afirmat que no es conforma, després d'haver conegut una "Catalunya dinàmica i", de veure ara una Catalunya "ensimismada, en el divan d'uni d'esquena a Europa". "Vull un PP gran per servir unaque es reivindiqui com a única opció al populisme i a l'independentisme".El president gallec ha fet una referència a laquan ha dit que a ell primer l'atacaven per anar contra la normalització lingüística i que ara hi ha partits que el titllen de nacionalista. Ha defensat el model lingüístic gallec tot dient que "el bipartidisme cordial existeix". "Per què li hem de dir a un noi que només pot parlar en una llengua quan poden fer-ho en dues o en tres?", s'ha preguntat, per respondre que "el problema a Galícia és que hem de parlar l'anglès".El partit ha rebut Feijóo amb entusiasme. Prop del'han acollit amb crits de "president" i ell ha avançat des del fons de la sala Àgora, on el 2019 l'expresidentva ser també rebut amb escalf per donar suport a l'aleshores candidata, que, per cert, avui no hi era. Avui, de cop i volta, tots són "feijoistes".Una militant històrica del PP català comentava abans de l'acte que "a mi mai m'ha fet el pes, però s'ha de reconèixer que ha aixecat el partit" mentre mirava l'ambient de la sala. Dos exdiputats del PP,, dels anys aznaristes, es mostraven satisfets: "L'important és que faci forai és l'únic que ho pot fer".Feijóo ha fet el ple. A més de la plana major del partit a Catalunya, ambal davant, hi havia tots els qui són i els qui han estat: dea Alberto Fernández, de l'eurodiputadai la seva mare a. I de. Una dada a tenir en compte. Un Millo avui en un alt càrrec a Andalusia i que feia temps que no apareixia en un acte del PP a Catalunya.Cap a on anirà el PP català? Quins canvis es produiran després delde l'abril que entronitzarà Feijóo? Ningú ho sap. Més gallec que mai, el president de la Xunta no ha volgut donar gaires senyals de cap preferència envers algun dirigent concret. Però Alejandro Fernández ha estat al seu costat durant tota la seva intervenció i Feijóo s'hi ha referit en una ocasió com a "Alejandro".El president del PP català sembla una mica més alleugerit des de la sortida de Génova de, que també havia topat amb la direcció catalana. Però això no el blinda. Tothom intueix que Feijóo prendrà les seves decisions amb fredor i després d'haver sospesat pros i contres. De Feijóo no es coneixen filiacions religioses, però els conservadors catalans hi tenen fe. Aquest dilluns, el PP de Catalunya ha encès una espelma a les

