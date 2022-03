Què fan els països per combatre l'augment de preus de l'energia?

Altres notícies que et poden interessar

Els efectes de la guerra a Ucraïna ja s'estan notant en la butxaca de la ciutadania. Elsde matèries primeres pugen i repunten especialment els combustibles com la, el gas natural i l'. Davant aquesta situació, que es desconeix durant quant de temps es pot allargar, els governs preparen mesures per mirar d'alleujar l'efecte dels augments de preus i intentar que el poder adquisitiu dels treballadors sigui menor.espera que la solució vingui de la Unió Europea, si bé la ministra Teresa Ribera ha avançat que sobre la taula del govern de Pedro Sánchez hi ha possibles mesures d'aplicació immediata per abaratir el preu de la llum, com ara posar un topall màxim als preus del mercat elèctric o establir un preu màxim a pagar a les elèctriques pel gas natural quan s'utilitzi per produir electricitat. Segons publiquen alguns mitjans, es podria rebaixar l'IVA de la gasolina del 21% al 10%.el primer ministre, Jean Castex, va anunciar unaper a tota mena de combustible. "Per un dipòsit ple amb 60 euros, se'n podran estalviar nou", va dir el cap de l'executiu del país després que el carburant arribés en algunes gasolineres als dos euros per litre. Castex també ha suggerit a les companyies petrolieres que redueixin el preu final en cinc cèntims addicionals.La iniciativa francesa podria aplicar-se també en altres països com ara Irlanda, Polònia, Portugal i. Al país germà ha plantejat la mesura el ministre de Finances, Christian Lindner, que n'ha xifrat el cost en prop de 2.000 milions d'euros mensuals. "L'estat no pot deixar que els ciutadans i les empreses s'enfrontin sols a l'augment dels preus de l'energia", ha argumentat aquest dilluns el portaveu de política financera de l'executiu alemany, Florian Toncar. A més, es perfila una ajuda addicional perper a aquelles famílies que reben ajudes per pagar el lloguer.també s'han promès mesures per compensar el cost de la guerra en les economies domèstiques i en les empreses. El primer ministre, Mario Draghi, ha anunciat ajudes per valor de 16.000 milions d'euros per a famílies i empreses, a més d'unadel 5% per als usuaris dela idea és ajustar l'impost sobre productes petroliers, que el govern lus ja tornava en part als consumidors des del novembre, dos cèntims en el cas de la gasolina i un en el dièsel. Des de la setmana vinent cada setmana es tornarà part de l'impost als consumidors, en funció de com evolucionin els preus.En la mateixa línia,redueix l'impost especial sobre el combustible per abaratir el preu del litre de la gasolina, el dièsel i el dièsel verd en 20, 15 i 2 cèntims d'euro, respectivament. Aquesta mesura s'aplica fins al 31 d'agost i es calcula que té un cost per a les arques públiques de 320 milions, segons va dir el ministre irlandès de Finances, Paschal Donohoe.també ha pres mesures perquè posar benzina no sigui tan car. Aques país va ser un dels precursors, en anunciar a primers de febrer una baixada de l'IVA del combustible des del 23% fins al 8%, a pesar que els preus del combustible eren allà els més baixos de la Unió Europeu, amb un preu mitjà d'1,28 euros per litre.Elspreveuen debatre mesures per abaratir el preu de l'energia els dies 24 i 25 de març en un Consell Europeu. Segons van signar en l'anomenada Declaració de Versalles, "conviden la Comissió a elaborar un pla que garanteixi el subministrament i preus assumibles d'energia de cara al pròxim hivern" i l'insta a fer-ho aquest mateix mes.​​​​​