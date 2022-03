Canvis en la Zona de Baixes Emissions: aquests són els cotxes que no podran entrar a Barcelona

El regidor d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica,, ha avançat aquest dilluns que els vehicles(matriculats entre el gener del 2006 i el 2014) seran els pròxims en quedar-se fora de lade Barcelona. Així ho ha explicat en la presentació del primer informe de balanç de la mesura a la capital catalana. Encara no hi ha cap data establerta per a la nova restricció de vehicles.Les dades de les estacions de contaminació mostren que els nivells del principal indicador de contaminació –el diòxid de nitrogen-a la ciutat. Badia ha dit que l'opinió de la ciutadania sobre la iniciativa és "bona" i que el següent pas és prohibir la circulació dels cotxes amb etiqueta groga.L'aplicació de la Zona de Baixes Emissions ha reduïtsegons l'Ajuntament de Barcelona. No obstant, l'any passat es van posar 70.000 multes per incompliment de la normativa, una dada que el consistori considera "baixa" en comparació amb la resta de sancions de trànsit.Encara que la mesura es va començar a implementar el gener del 2020, a l'informe s'han tingut en comptequan es va anunciar la mesura, per tenir en compte una situació que no estigués afectada per la pandèmia i les restriccions de mobilitat, com ara ha passat en els dos darrers anys.Les dades mostren una reducció progressiva dels vehicles més contaminants que circulen per la ciutat, sobretot de turismes i furgonetes sense etiqueta ambiental. Així, elque inclou els vehicles que encara estan en moratòria o que ho estaven durant l'any passat, ha passat del 20% que hi havia el 2017 al 3-4% el desembre del 2021.Com ja s'ha dit en el passat, una altra de les opcions que l'Ajuntament es planteja per millorar la qualitat de l'aire és posarper reduir encara més la mobilitat. Tot i que Badia s'hi ha mostrat favorable, ha reconegut que no tenen competències per fer-ho i que necessitarien una habilitació legal de la Generalitat: "L'última vegada que vam parlar del tema, el Govern no tenia previst fer-ho", ha apuntat el regidor.

