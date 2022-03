Guissona continua empadronant refugiats però alerta que arriba al límit d’acollida

"Preocupació" davant l'arribada constant de refugiats

L'Ajuntament de(Segarra) s'ha marcat uns "ritmes de treball" per gestionar l'arribada constant deque fugen de la. Dissabte en van arribar 21 que venien amb unde 261 refugiats de la mà d', entre altres organitzacions i institucions, i aquest dilluns se'ls ha començat a empadronar.Un dels objectius principals és que els infants puguin matricular-se el més aviat possible a les. Ars ha explicat que s'està mirant que els nens tinguin "referències" als centres educatius, ja siguin familiars o amics, i a partir d'aquí se'ls adreça a una o altra escola. Si no hi ha cap referent, la comissió d'escolarització del Departament d'Educació fa l'assignació que pertoca.L'empadronament genera una primeraamb elsi a partir d'aquí s'avaluen tots aquests aspectes que el centre educatiu entoma per marcar el ritme de matriculació. I es que segons l'alcalde, potser no tots els infants que han arribat estan ja preparats per anar demà mateix a escola, ja que han fet un llarg i dur viatge per fugir de la guerra i "necessiten el seu temps".Guissona és una població amb und'entorn amb ràtios que van dels 22 als 23 alumnes per aula. Per aquest motiu, encara hi ha "coixí" per absorbir més alumnes. En qualsevol cas, Ars ha assegurat que Educació s'està plantejant de reforçar les aules d'acollida.D'altra banda, l'alcalde ha recordat que ja la setmana passada van posar en marxa unaper als infants refugiats en diferents equipaments com la biblioteca municipal i ara, una vegada escolaritzats, es "complementaran".Guissona pot assumir "perfectament" els 143 refugiats però Ars ha reiterat que això no podrà ser així si l'arribada continua sent constant, ja que el municipi ha esdevingut "efecte crida" i, després de l'esclat de la guerra, la comunitat ucraïnesa ja ha passat ser la majoritària al poble.Per aquest motiu, Ars ha reconegut que estan "" pels dies que venen, ja que s'han fixat un topall dei no en paren d'arribar. A més a més, hi ha 120 voluntaris però que són temporals. Ara s'han començat a establir contactes amb municipis de l'entorn però també ciutats grans com Lleida per començar a planificar les futures acollides.​​​​​

