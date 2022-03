El MOT 2022 s'estrena a Olot parlant del món rural

El divendres 18 de març, hi haurà la conversa “Lliures i assilvestrats”, que reunirà Miren Amuriza, Carles Belda i Jordina Biosca, i “Esborrar del mapa”, que posarà en diàleg l’autor xinès Yan Lianke amb Manel Ollé i Ricard Planas.

La segona setmana del MOT a Girona

, “l’objectiu de les converses és reflectir que el món rural no és únic, i compta amb múltiples visions i també contradiccions”. A més considera que “no es pretén associar món rural i natura, sinó constatar que el món rural és un món eminentment cultural”. Bohigas creu que “el ruralisme és fundador de la novel·la catalana, i que actualment és un tema que viu una segona joventut” i afegeix que “torna a ser un tema de gran actualitat, fet que es pot comprovar en com les obres que darrerament han impactat més al públic, estan centrades en la ruralitat.”. Començarà amb la conversa “”, entre Xuan Bello, Olga Novo i Eva Vàzquez, i continuarà amb “Eren bruixes?”, que comptarà amb Fernanda Melchor i Brenda Navarro.El divendres 25 de març serà el torn d’amb la conversa “El bosc i el polígon” i Teresa Ibars, María Sánchez i Rosa Cerarols parlaran sobre “Heretar la terra”.que començarà amb una ruta literària per lesa, seguirà amb una conversa entreconduïda per Montserrat Serra i finalitzarà amb literatura musicada amb cantautors de Santa Eugènia. A la tarda es podran escoltar les converses “A pasturar” entre Eva Baltasar, Gabi Martínez i Àgueda Vitòria i “” entre Paolo Cognetti i David Guzman.