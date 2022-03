Territori destina 21,7 milions a ajuts per descarbonitzar flotes de transport de viatgers i mercaderies

Elha fet pública aquest dilluns la convocatòria d'ajuts per a la descarbonització de flotes de transport de viatgers i mercaderies. El Govern hi destinarà 21,74 milions d'euros amb l'objectiu de renovar flotes de vehicles pesants, impulsant la tecnologia elèctrica o l'hidrogen. La convocatòria també preveu atorgar subvencions a la transformació de motors dièsel o benzina en motors d'electricitat, hidrogen o gas, a la instal·lació d'infraestructures de recàrrega i a la compra de semiremolcs per autopistes ferroviàries.A les ajudes hi poden optar, mentre que taxis, furgonetes per al transport de fins a vuit viatgers i empreses públiques en queden fora perquè es beneficien d'altres subvencions. Els ajuts provenen dels fonsde la Unió Europea i estan emmarcats en el pla de recuperació, transformació i resiliència.

