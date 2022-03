El PSC veu «fantàstic» que la taula de diàleg treballi un acord sobre la protecció de la llengua

La pròxima reunió de laencara no té data fixada al calendari. I de la negociació discreta entre governs per a la resolució del conflicte polític n'han transcendit pocs detalls. Un d'aquests escassos detalls el va avançar NacióDigital la setmana passada : la Generalitat i la Moncloa treballen en unsobre laque permeti fer avançar les converses. El, que fins ara no s'havia pronunciat sobre la qüestió, ha exposat aquest dilluns que considera "" que el punt de partida de la negociació explori una entesa sobre el "". La viceprimera secretària d'Organització i Acció Electoral,, ha apuntat que el partit veu "perfecte" que el diàleg es concreti en pactes com aquest.Els socialistes catalans han tornat a posar en valor l'"existència" de la taula de diàleg, de la mateixa manera que han celebrat que s'hagi reprès l'activitat de la. En aquest sentit, Moret ha demanar al Govern que no deixi d'atendre la demanda del PSC de crear "espais de diàleg entre catalans". "Si aquests tres espais es produeixen a l'hora, serà útil per", ha afegit la portaveu del partit, en referència també a la taula de diàleg i la comissió bilateral.El PSC ha volgut posar el focus en la presència de la conferència de presidents autonòmics de La Palma , que ha valorat de "forma positiva". Per a la formació capitanejada per, que Aragonès rectifiqués i participés en la cimera multilateral és un exemple més de la "" entre els executius català i espanyol. "Respon al sentit comú", ha dir Moret. En aquest sentit, els socialistes han reclamat a Aragonès que consolidi aquesta normalitat entre administracions i "desencalli definitivament" amb l'Aragó laSobre laque comença a aquest dimarts, els socialistes han sol·licitat al conseller d'Educació,, que dialogui amb els sindicats i conjunt de la comunitat educativa. "Respecte i entenem la vaga", ha afirmat la portaveu del partit.

