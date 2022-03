ERC treballarà per «consolidar-se com a alternativa» al PSC a l'àrea metropolitana

"Normalització" només amb autodeterminació i amnistia

La tria decom a candidat d', dissenyada des de la direcció i que hauria de ser validada per la militància, forma part de l'estratègia dels republicans peren el seu principal graner de vots: l'àrea metropolitana. Així ho ha ratificat la secretària general adjunta d'ERC,, que ha explicat que l'objectiu del partit ésals socialistes catalans en les grans ciutats catalanes, on els detenen alcaldies de pes amb majories absolutes o folgades.Aquest és el cas, precisament, de Santa Coloma de Gramenet, sota la batuta de. La notícia del nou rol concebut per a Rufián, avançada per NacióDigital, ha sacsejat tant la política de la ciutat com el debat a la seu de Calàbria, on insisteixen que encara queda un any i que les decisions definitives es prendran en els propers mesos. "Més enllà de qui és cap de llista a cada lloc, des d'ERC considerem les eleccions municipals com a", ha dit Vilalta, que ha expressat com els republicans volen posar tota la carn a la graella en aquestes eleccions. El nom de Rufián respon a aquest objectiu.Vilalta ha volgut deixar clar, però, que Rufián continua sent "lai així seguirà sent. De fet, el que s'està valorant és que el dirigent pugui compaginar el seu rol de portaveu del Congrés amb el càrrec que podria assolir a l'Ajuntament de Santa Coloma. La tria del cap de files a Madrid incorpora el missatge: un dirigent conegut pel gran públic i amb penetració en l'electoral castellanoparlant, que pot erosionar el viver de vots del principal rival d'ERC en les eleccions de la primavera que ve. Fonts de la direcció del partit apunten que la candidatura de Rufián l'han plantejada internament tantcom la secretària general,, i que està en fase de "reflexió" i "valoració", perquè la seva aportació a Madrid es considera"Quan s’hagin de prendre les decisions, es prendran", ha assegurat Vilalta sobre la resta de candidats a les municipals. Aquest cap de setmana, el president de la Generalitat i coordinador nacional d'ERC,, ja va beneircom a candidat a Barcelona.Un cop celebrada laque ha aprovat el full de ruta que consagra la via negociada per resoldre el conflicte, la maquinària interna d'ERC posarà en les properes setmanes en marxa l'engranatge per triar els caps de llista a les principals ciutats. El conclave republicà per intentar revaloritzar la taula de diàleg amb el govern espanyol ha transitat en paral·lel a la presència d'Aragonès a laa La Palma per afrontar les conseqüències econòmiques i socials del conflicte a Ucraïna.Des de la direcció d'ERC han subratllat que la presència d'ERC ési que no s'ha de donar per feta unade les relacions amb el govern espanyol, com ha apuntat la portaveu de la Moncloa,. Segons la secretària general adjunta del partit, això només es podrà considerar així quan el conflicte es resolgui a través de l'exercici de l'autodeterminació i l'amnistia. De moment, la pròxima reunió de la taula continua sense data i pels tribunals continuen desfilant dirigents. Avui ha estat el torn de la consellera de Cultura,, acusada de participar en l'organització de l'1-O.

