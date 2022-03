Junts sosté que la taula de diàleg només pot abordar l'autodeterminació i l'amnistia

No és "oportú" que la taula de diàleg abordi cap carpeta més enllà de l'autodeterminació i l'amnistia. Aquest és el diagnòstic que ha emès aquest dilluns el nou portaveu de, en la roda de premsa posterior a l'executiva. La setmana passada, NacióDigital va avançar que els dues delegacions estan treballant en una entesa per protegir el català . "La taula és de silenci i silenciadora", ha indicat Rius, que la setmana passada va ser nomenat substitut d'com a cara visible del partit després que ella decidís centrar-se en la candidatura a l'alcaldia de Barcelona.El també diputat ha remarcat que la mesa de negociació, en essència, està "suspesa", perquèi, des del febrer del 2020, només s'han celebrat dues reunions públiques. La voluntat tant de la Generalitat com de la Moncloa és que, en cas que hi hagi tercera trobada, només es pot fer amb un acord damunt la taula, i per això s'està explorant el marge existent amb el català. Aquest cap de setmana, el president d'ERC,, va assenyalar que el diàleg arribarà "segur. Ho va fer en el tancament de la conferència nacional dels republicans, que va ratificar l'aposta per la via negociada sense tancar la porta a alternatives si fracassa.Sobre la conferència de presidents autonòmics celebrada aquest diumenge, Rius ha lamentat que Pedro Sánchez hagi intentat "donar per liquidat" el conflicte amb Catalunya a través de l'argument de la crisi oberta a. "Ha estat una falsa normalització de les relacions", ha indicat el portaveu de Junts, que ha fet costat a la presència dea la cita però ha demanat que no hi torni en cas que no es compleixin les promeses acordades en la reunió de líders autonòmics.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor