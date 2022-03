La Generalitat unifica en un portal tota la informació sobre fons europeus

La Generalitat ha presentat aquest dilluns un portal dels fons europeus , tant dels Next Generation com de la resta de línies d'ajudes -FEDER, FSE+, FEMPA- en què es dona informació sobre les convocatòries i la governança dels fons, a més de rebre consultes. També hi ha guies amb les preguntes més freqüents sobre els fons.L'eina més important és un, que permet conèixer els terminis, els calendaris i en molts casos, l'enllaç per accedir-hi. El nou portal també ofereix guies amb instruccions, manuals i materials de formació per facilitar la gestió dels fons als òrgans competents.La secretària d'Afers Econòmics i Fons Europeus, Matilde Villarroya, ha informat que a Catalunya han arribatprocedents dels fons europeus de recuperació, coneguts com a Next Generation. En concret, la Generalitat ha rebut 1.491 milions d'euros, el 7,8% del total que correspon a Espanya.Desglossats per destinatari, a les entitats públiques han arribat fins ara 121,8 milions i el teixit productiu ha rebut 290,7 milions d'euros. Dels fons rebuts per la Generalitat, els departaments que han rebut més diners són els d'Acció Climàtica, Drets Socials, Educació, Cultura i Empresa i Treball.Pel que fa a les, les que estan en curs ara són un programa de rehabilitació d'edificis (186 milions d'euros en total), projectes territorials d'emprenedoria i microempreses (38,4 milions) i ajudes per a la transformació de flotes de transport de viatgers i mercaderies d'empreses privades (22,4 milions). Totes aquestes convocatòries estan previstes per al primer trimestre de l'any. En el segon trimestre estan previstes tres convocatòries, una d'ajuts per a la implantació d'energies renovables tèrmiques (27,3 milions d'euros) i dues de polítiques d'ocupació que sumen en total 24,4 milions d'euros.Entre elsque es finançaran amb fons Next Generation, segons Villarroya, destaca un pla de digitalització de l'educació que inclou la compra de 42.194 dispositius mòbils i la creació de 34.950 aules digitals, amb un cost total de 146,9 milions. Uns altres plans destacats afecten la qualitat de l'aigua: un programa de depuració que beneficiarà 20.152 habitants i una millora de l'abastiment que beneficiarà 2,2 milions de persones. Els dos projectes sumen 12,1 milions d'euros.El conseller d'Economia,, ha lamentat el paper "tristament testimonial" que el govern espanyol atorga a la Generalitat en la gestió dels fons Next Generation. "No tenim pràcticament cap capacitat de decidir sobre programes propis ni de decidir quines prioritats de país necessiten més recursos", ha afirmat.Giró ha garantit que el Govern farà "acció de govern" fins allà on el govern espanyol ho permeti, en tot el que fa referència als fons europeus, per traure "el màxim rendiment a una oportunitat extraordinària que ens ofereix no el govern espanyol sinó la Unió Europea". En aquest sentit, ha advertit que només quedenper canalitzar l'arribada dels gairebé 44.000 euros que rebrà l'Estat dels fons Next Generation.Les infraestructures, la tecnologia i el medi ambient són els tres eixos prioritaris per al Govern, que ha presentat projectes per valor de 2.089 milions d'euros. En concret, dins de les infraestructures es busca l'abastiment d'aigua sostenible, donar solucions noves a la mobilitat i fomentar un hub audiovisual. Per a aquests projectes s'espera rebre 860 milions.En l'àmbit de la transició ecològica, per al qual la Generalitat demana 556 milions d'euros, es preveuen projectes per crear proteïnes alternatives vegetals i programes per descarbonitzar la indústria. Pel que fa a la transformació tecnològica, s'han presentat projectes com el dels nano satèl·lits o un de digitalització de la indústria.

