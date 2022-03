Gràfic de la distribució per sectors de les denúncies interposades pels consumidors el 2021 Foto: Agència Catalana del Consum

Els consumidors catalans van realitzarel 2021, un 27,4% més que l'any anterior. Així consta al balanç d'actuacions de l'últim exercici presentat aquest dilluns per l', el qual assenyala que, malgrat aquest increment de les denúncies, les consultes i reclamacions efectuades han disminuït.Els serveis immobiliaris i el sector de l'oci i dels viatges van ser objecte de gairebé la meitat d'aquestes denúncies. Gairebé van duplicar les rebudes el 2020, en part, a causa de l'incompliment de la. També en són motius rellevants les qüestions relacionades amb els béns de consum i els gremis de la restauració i els allotjaments. El nombre de denúncies no només va créixer amb relació a l'any de l'inici de la pandèmia, sinó també respecte als anteriors. El 2019 se'n van presentar 1.769.Amb tot, l'ACC va recuperar la seva activitat després de la pandèmia, amb l'increment del 53% de les inspeccions i del 16% de les sancions. Durant l'exercici, l'organisme va imposari va retirar del mercat més deque incomplien la normativa. Sobretot, joguines i mascaretes.El director de l'ACC,, ha afirmat que les empreses de telefonia, les energètiques i les agències de viatges van copar el gruix de les reclamacions dels catalans. Els "tres grans blocs" que van generar més controvèrsia són les incidències provocades per la, l'índex de referència dels-el qual ha deixat de ser tan rellevant després que el Tribunal Constitucional tombés la llei de regulació dels lloguers - i els retards en les. "El 2021 va irrompre amb força la preocupació de la ciutadania per l'accés a l'habitatge i pel funcionament del mercat del lloguer", ha destacat Sutrias. Tot i això, les reclamacions van disminuir un 14% i les consultes, un 17%. Les empreses amb més reclamacions, segons dades de l'ACC, van serLa subdirectora general d'Atenció al Consumidor,, ha explicat que les empreses amb més queixes transfrontereres són les vinculades amb l'àmbit dels viatges i de l'allotjament turístic. Rovira ha fet èmfasi en les reclamacions a "". Per la seva banda, el subdirector general de Disciplina de Mercat,, ha destacat les queixes relacionades amb la disciplina de mercat, l'incompliment de l'etiquetatge dels productes i les mascaretes higièniques i els guants quirúrgics.El balanç s'ha presentat aprofitant la data del 15 de març, quan es commemora el, una efemèride instaurada el 1983 per les. El mateix dia de 1962, el president estatunidencva pronunciar un discurs davant el Congrés en què va considerar el consumidor, per primera vegada, com un element fonamental dins el procés productiu.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor