L'aturada de camioners provoca afectacions al port de Tarragona i Mercabarna

convocada per la Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transport ha provocat. Segons el Servei Català de Trànsit, des de dos quarts de 9 hi ha més d'un quilòmetre de circulació amb congestió a l'A-27 en direcció al port. Per altra banda, els transportistes han informat d'un tall a l'-N-420 a l'altura de Gandesa i a una de les entrades de Mercabarna.Laque ha començat aquest dilluns vol denunciar les "condiciona laborals inadmissibles" al sector i els efectes de la pujada del preu dels carburants. La manifestació, però, no compta amb el suport de les patronals que tenen representació en l'òrgan de diàleg amb l'administració.Sense cap més incidència, l'aturada es produeix en un context en el qual la(CETCAT) va decidir divendres no sumar-se a la convocatòria. La patronal va assegurar que entén els motius pels quals s'ha convocat, però va assenyalar que en una reunió amb el govern de l'Estatque els permet repercutir l'increment del preu del carburant al client final.

