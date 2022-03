Els comuns reclamen al Govern xecs de 300 euros al mes per a la factura energètica de les famílies

Unper a què les famíliespuguin fer front al pagament de les. Aquesta és la proposta que han posat sobre la taula els comuns, que demanen al president de la Generalitat,, que prengui decisions per pal·liar l'impacte del conflicte d'Ucraïna sobre la població catalana més enllà de les mesures que prengui el govern espanyol. Segons ha explicat el portaveu de, amb una reforma fiscal i ajudes directes es podrien destinara aquests xecs, com ha recordat que ja s'ha fet en altres països com França.Els comuns han advertit de les conseqüències directes que està tenint ja la guerra i han posat com a exemple l'increment del 80% del preu de l'electricitat, el 33% en el cas del gas butà o el 30% d'encariment de l'oli d'oliva. "Necessitem que Catalunya tingui unaper fer front a aquestes conseqüències", ha defensat Mena, que ha desgranat quatre propostes amb aquesta finalitat, una d'elles, la dels xecs.Per finançar aquesta aportació a les famílies, Mena ha advocat per aplicar unde l'a les, que sota el seu criteri s'haurien d'"estrènyer el cinturó" perquè estan guanyant molts diners arran de l'increment dels costos energètics. Els recursos de més obtinguts, ha assegurat, haurien de servir per impulsar les energies renovables i ajudar la ciutadania a pagar les factures. La filosofia és que, de facto, les elèctriques acabin finançant les famílies més vulnerables.Els comuns també demanen que es faci unasota la lògica que "qui més té faci un esforç fiscal molt més gran". Més enllà de les reformes que es puguin fer a escala estatal, Mena ha subratllat que la Generalitat també té marge per actuar en aquest sentit. L'última proposta del pla té a veure amb les polítiques d'acollida i d'atenció social. Ha defensat que una de les mesures cabdals és que pugui garantir l'expedició de, que les persones refugiades puguin tenir connexió amb les seves famílies, que visquin en un entorn segur i que els menors tinguin acompanyament.Una de les iniciatives que s'han posat sobre la taula per reduir la dependència energètica del gas rus ha estat la recuperació del projecte del, com va demanar Aragonès aquest diumenge a la conferència de presidents. Sobre aquest projecte, els comuns consideren que se n'ha d'estudiar l'impacte que té en el territori o que, per tant,. L'aposta prioritària, però, han subratllat, ha de ser l'impuls de les energies renovables.Davant laque han convocat els sindicats del sector educatiu, Mena ha reclamat al conseller d'Educació quetotes les iniciatives anunciades, entre elles l'avançament del calendari escolar, i que s'assegui a negociar amb els docents. "El conseller no ha volgut escoltar la comunitat educativa. Si demanen ajornar el calendari és per algun motiu", ha considerat.

