La misteriosa carta

El carrer de Balmes de Sant Cugat, a tocar de la plaça d'Octavià. Foto: GSV

Elha arxivat provisionalment la causa per laamba l'interior enviada a la presidenta de la Comunitat de Madrid,el passat mes d'abril. Unadetectada pels sistemes de seguretat dei que s'hauria enviat des del centre deEl mateix jutge ja l'haviael passat setembre per evitar que la causa prescrivís, a l'espera de poderEn aquesta línia, fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) apunten que es tracta d'unpermetent que el jutjat puguia l'espera que els Mossos d'Esquadra obtinguinSense remitent, uni protegit per bombolles d'aire, la carta que provindria d'un sac del carrer de Balmes de Sant Cugat , estava dirigida a Ayuso acompanyada de la direcció de la seu del-carrer Gènova-, escrita a mà. A dins,i un únic foli blanc doblat per la meitat.Manuscrit per una sola cara en boli negre es titllava Ayuso de "" i finalitzava el text amb una amenaça: "".

