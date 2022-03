Garriga nega la malversació al TSJC i assegura que les obres al CTTI s'han utilitzat després de l'1-O

Segons han explicat fonts jurídiques, Garriga ha explicat que aquell era un tipus d'espai del qual la Generalitat no disposava, molt tecnificat i preparat per rebre i gestionar moltes trucades i dades simultàniament. De fet, actualment acull elEl TSJC va rebutjar arxivar la causa, com demanava la defensa, i atribueix a Garriga els mateixos fets que ja li atribuïa la interlocutòria de processament del jutjat d'instrucció 13 l'abril del 2019, tot i que la fiscalia i el mateix TSJC pràcticament descarten el delicte de malversació.Garriga hauria signat l'adjudicació dels projectes bàsics i executius d'arquitectura i instal·lacions i direcció d'obres mitjançant quatre contractes menors al voltant dels 17.000 euros cadascun, fent un total de 70.390 euros més IVA. Les obres havien d'acabar el setembre del 2017. Les obres realitzades abans de l'1-O van costar. A més, Garriga hauria aconseguit la cessió de diverses naus industrials per emmagatzemar documentació electoral, però sobre això no ha estat preguntada per la seva advocada.L'actual consellera també hauria demanat a una altra persona la contrasenya d'accés a la web referèndum.cat i va fer gestions per eliminar d'aquest portal el requisit d'usuari i contrasenya per accedir-hi, per tal que hi pogués accedir tothom.D'altra banda, Garriga també ha explicat que en cap moment va ser requerida pel Tribunal Constitucional (TC) per no tirar endavant iniciatives relacionades amb l'1-O. Per això, la seva defensa ha demanat a l'alt tribunal que certifiqui que no va enviar cap requeriment personal a l'ara consellera.En arribar al TSJC han acompanyat Garriga els consellers Roger Torrent, Laura Vilagrà, Teresa Jordà i Tània Verge, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i representants de Junts, la CUP i Òmnium.