La pressió hospitalària per Covid s'estanca en els 1.000 ingressats

CONTAGIS 2.456.955 (+1.144) INGRESSATS 1.001 (+16) UCI 130 (-4) DEFUNCIONS 26.748 (+2) Rt 0,96 (-0,04) REBROT EPG 578 (-36)

VACUNACIÓ DOSI 1 6.487.339 (+118) DOSI 2 5.851.198 (+2.310) Actualització: 14/03/2022

VACUNACIÓ PRIMERA DOSI 6.487.339 (+118) 87,8% (=) VACUNACIÓ PAUTA COMPLETA 6.329.422 (+15.736) 86,4% (=) VACUNES ÚLTIMA SETMANA 29.934 (-5.895)



















Actualització: 14/03/2022 TERCERES DOSIS 3.269.422 (+17.326) DOSIS PER FARMACÈUTIQUES Dosis Pfizer/BioNTech: 8.870.615 Dosis Moderna/Lonza: 4.710.804

Dosis Oxford/AstraZeneca: 1.631.869 Dosis Janssen: 349.245 Actualització: 07/03/2022

Catalunya tenia amb dades d'ahir 1.001, 16 més que fa 24 hores, una xifra distorsionada pel fet que els diumenges no es donen altes hospitalàries. El Departament de Salut ha declarat quatre crítics menys a l', amb un total de 130. En paral·lel, s'han comunicat 1.144 nous, amb un global de 2.456.955 de l'inici de la pandèmia.L'baixa quatre centèsimes, fins a 0,96, mentre que el risc de rebrot disminueix fins a 578 (-36). S'han declarat dues morts en les últimes hores i en total s'han registrat 26.748 defuncions per Covid des de l'inici de la pandèmia.L'11,25% de les proves ha donat positiu l'última setmana. Laa 14 dies baixa de 635,92 a 626,67 casos per 100.000 habitants i la de 7 dies ho fa de 305,42 a 292,16 casos per 100.000 habitants.Des de l'inici de la pandèmia, s'han administrat 6.487.339 primeres dosis de lai 5.851.198 segones dosis, 118 i 2.310 més, respectivament, respecte a l'última actualització. En paral·lel, s'han administrat 3.269.422 terceres dosis, 17.326 més respecte a l'última actualització, i la pauta completa arriba a un total de 6.329.422 persones, fet que representa el 86,4% de la població major de 12 anys.​​​​​​

