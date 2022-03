Ponsatí creu que la independència de Catalunya és tan important com per valer la vida d'una persona

☕ @ClaraPonsati defensa que la independència de Catalunya és tan important com per valdre la vida d'una persona | @JuntsXCat @campanallibres



🗣️ "Cadascú ha de saber quin cost ha d'estar disposat a pagar"



📺 https://t.co/Pbe5vRWkNP

📻 https://t.co/UovTVdoKyw pic.twitter.com/feu6m7nskx — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) March 14, 2022

L'exconselleraassegura que la independència de Catalunya és tan important com per valer la vida d'una persona tot i que no s'ha mostrat favorable a la violència. En una entrevista a Ràdio 4 i a Televisió Espanyola, Ponsatí ha consideratL'exconsellera assegura que el simple fet de dir aixòPonsatí ha defensat que morir per una causa "no és una situació estranya" en el curs de la història i ha posat d'exemple com el poble ucraïnès es defensa "sortint al carrer amb les mans buides". Es tracta, segons ella mateixa, d'una actitud "respectable i admirable". Tot i així,Ponsatí ha afirmat que en totes les grans causes hi ha hagut sacrificis importants i que "tothom ha de saber què està disposat a sacrificar"., l'exconsellera exiliada ha respost que "evidentment ho intentaria evitar per tots els mitjans" però ha afegit queen el decurs de la història.A més, ha admès que no coneix cap líder de partits o entitats independentistes que hagi dit que la independència de Catalunya és tan rellevant com per valer la vida d'una persona i ha afegit que creu que s'hauria de fer aquesta pregunta a molta més gent. Segons ha explicat Ponsatí,que en els mesos posteriors a l'1 d'octubre i ara haguessin contestat com ella aquesta pregunta.Així mateix, ha considerat que amb el nivell de violència que hi va haver per part de l'Estat contra el referèndum del 2017, podria haver causat morts. Pel que fa a la taula de diàleg amb l'Estat,. I, de manera categòrica, ha conclòs que el conflicte polític "està tancat" a les carpetes espanyoles i europees.

