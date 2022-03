Ucraïna reclama més ajudes a Occident per evitar la Tercera Guerra Mundial

Delegacions dels dos països intentaran seguir trobant una solució pacífica al conflicte aquest dilluns. Rússia i Ucraïna es reuniran per tercer cop des de l'inici de la guerra, aquesta vegada per videoconferència. L'escalada de tensió soferta pel bombardeig a la base militar de Lviv marcarà la jornada diplomàtica. Tots dos països, però, ja han admès que després de la reunió celebrada a Turquia entre els ministres d'Exteriors d'ambdós països "s'han produït progressos en les converses" per solucionar el conflicte.

El ministre d'Exteriors d'Ucraïna,, ha instat la comunitat internacional a oferir més armes per lluitar contra la invasió russa i aLes declaracions de Kuleba sobre una possible guerra d'escalada mundial apunten en la mateixa línia que les del president del Consell Europeu, el belga, que ha assegurat que "si l'Aliança entra en conflicte, provocaria la Tercera Guerra Mundial".En una piulada,"Doneu-nos totes les armes necessàries. Apliqueu més sancions contra Rússia i aïlleu-la completament", ha demanat el ministre. "Ajudeu Ucraïna a forçar Putin al fracàs i evitareu una guerra encara més gran", ha afegit, en un missatge adreçat "als que viuen a l'estranger i tenen por de ser arrossegats cap a una tercera guerra mundial".Ara per ara,per culpa de la guerra de Rússia. Molts d'aquests refugiats provenen d'indrets ja en control de l'exèrcit rus, com la ciutat de Melitòpol, al sud d'Ucraïna i a mig camí entre Kherson –ja conquerida per Rússia– i Mariúpol –que encara resisteix un cruent setge–.​​​​​

