Mort l'actor William Hurt als 71 anys

que va guanyarpel seu paper en el film, ha mort als 71 anys. L’actor també ha estat protagonista de pel·lícules emblemàtiques como Fuego en el cuerpo o Al filo de la noticia i un dels intèrprets de l’Univers Cinematogràfic Marvel.El seu fill Will va compartir la notícia de la mort del seu pare aquest diumenge per la tarda. “Amb gran tristesa, la família Hurt lamenta la mort de William Hurt, estimat pare i actor guanyador de l’Oscar, una setmana abans de complir els 72 anys. Va morir en pau, entre la família i per. La família demana privacitat en aquest moment”, ha dit la família en un comunicat.Hurt, graduat de Julliard, va debutar com actor a la gran pantalla el 1980 en Un viaje alucinante al fondo de la mente i va guanyar l'Oscar cinc anys després pel seu paper protagonista a El petó de la dona aranya. Va ser nominat al premi de l'Acadèmia de Hollywood per les seves actuacions a Hijos de un dios menor (1986) i Al filo de la noticia (1987). La seva quarta nominació als Oscars va arribar el 2006 com a millor actor de repartiment pel seu treball a Una història de violència de David Cronenbert.Alice (1990), Perduts a l'espai (1998), AI Intel·ligència Artificial (2001), El bosc (2004) i Robin Hood (2010), entre d'altres, són alguns dels títols més coneguts de la seva extensa filmografia.En els últims anys va ser un rostre conegut de Marvel, on va interpretar el general Thaddeus E. Ghunderbolt Ross.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor