Els Estats Units afirmen que Rússia ha demanat ajuda militar a la Xina

Rússia ha demanata la Xina per destinar-la a la. Segons expliquen mitjans com Financial Times o The Washington Post citant fonts de funcionaris estatunidencs, latem quepugui trastocar els esforços occidentals per ajudar a les forces ucraïneses.Davant això, les mateixes fonts detallen a aquests diaris que elsja han advertit als seus aliats, sense que estigui encara confirmat si laha accedit a les demandes del país presidit per, sempre tal com relaten aquests funcionaris, s'estaria quedant sense certs tipus d'armes en la tercera setmana de laPrecisament l'assessor de Seguretat Nacional nord-americà,, s'ha referit aquest diumenge a la situació, advertint a la Xina que no faci de "" de Rússia. "Estem en contacte directe amb Pequín i hi haurà conseqüències si donen suport a Rússia", ha assegurat Sullivan a la CNN. Ell mateix es reunirà aquest dilluns amb el seu homòleg xinès,, a Roma.​​​​​

