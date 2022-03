«No esperis 24 hores»: els Mossos expliquen què cal fer si algú desapareix

En cas de desaparició d’una persona, no t’esperis 24 hores. Denuncia-ho immediatament. I si vols fer-ne difusió a xarxes socials, demana’ns assessorament a persones.desaparegudes@gencat.cat #9M pic.twitter.com/Dqu3PptyIW — Mossos (@mossos) March 13, 2022

Elss'enfronten cada setmana a casos de persones que desapareixen, i que a vegades es localitzen en bon o mal estat de salut, i en d'altres encara no s'han trobat. Per facilitar la seva feina i la trobada de la persona, la policia catalana ha publicat què cal fer en un cas ded'una persona.El missatge principal és queper denunciar els fets, sinó que s'ha de fer immediatament. En aquesta denúncia és important que hi consti unarecent i ladetallada de la persona desapareguda.A més, també és rellevant que consti laque portava l'últim cop que va ser vista, dades identificatives com elo el llibre de família irellevant sobre la desaparició. Si es vol fer difusió per xarxes socials, la policia catalana també recorda que cal demanar assessorament a

